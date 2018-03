La primera vaga feminista està sent un rotund èxit. Més enllà del seguiment –de difícil avaluació en una vaga convocada de forma parcial per alguns sindicats i total per d'altres–, ho està sent per la incidència als carrers, amb concentracions arreu de Catalunya i de l'Estat, i pel seu impacte en la informació als mitjans. Unes concentracions i una vaga convocades per fer visibles les reivindicacions d'igualtat, de rebuig de la bretxa salarial entre homes i dones, la precarietat laboral, les pensions de misèria i de totes les formes de violència masclista.



Les concentracions s'han produït cap al migdia, coincidint amb les aturades de dues hores convocades pels sindicats majoritaris –a les 12h i a les 16h, segons els torns–. Segons CCOO i UGT, 5,3 milions de persones han secundat les aturades parcials a tot l'Estat.



A Barcelona, la plaça de Sant Jaume s'ha omplert de dones, amb banderes de tot tipus, però amb preeminència de les de color morat. Al costat dels secretaris generals d'UGT i CCOO de Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, s'hi han manifestat una gran quantitat de treballadores de la llar, per reivindicar un conveni laboral just. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el portaveu del PDeCAT a l'Ajuntament, Xavier Trias, també han participat en la concentració per expressar el seu suport a la jornada de vaga. Colau ha accedit a la plaça per un lloc diferent a la porta de l'Ajuntament, per fer evident que avui no treballava.

Columna de sindicalistes / CCOO

També hi ha hagut concentracions a la Plaça de Catalunya i als barris. Dones periodistes en vaga també s'han concentrat en un lloc amb un nom de fort valor simbòlic, la plaça Montserrat Roig, per exigir a les seves empreses "transparència salarial i una revisió de categories, complements i criteris professionals", així com per potestar contra els sostres de vidre i la precarietat.



Piquets de dones han tallat carrers, i els Mossos hi han intervingut en alguns, com ara per reobrir la Gran Via, a l'alçada del carrer d'Urgell, amb alguns moments de tensió amb les manifestants. Estudiants han intentat també tancar l'AP7 a l'alçada de Bellaterra, a primera hora del matí. A Girona, centenars de dones han format una doble cadena humana, des de la plaça de l'ajuntament fins el rectorat de la Universitat, i la plaça del Ví d'aquesta mateixa ciutat s'ha omplert també de persones que han manifestat el seu suport a la lluita feminista.

Columna de treballadores de la neteja a Girona / M. R. A.

A València, la policia ha carregat contra manifestants que ocupaven el rectorat de la universitat. A Barcelona, estudiants s'han concentrat sense incidents a Plaça Universitat.



Així mateix s'han fet canvis simbòlics de noms de carrers. Membres del CDR Nou Barris han enganxat damunt la placa amb el nom de la plaça Major d'aquest districte barceloni un cartell amb el nom de Plaça de les víctimes de la violència masclista. El mateix han fet al passeig de Verdum, que han rebatejat com a 'carrer de les preses polítiques'.



Els efectes de la vaga s'han notat també a la televisió, amb alteracions en la programació, i amb diversos programes i informatius conduits habitualment per dones que avui han hagut de ser substituïdes per homes.