Acció sorpresa per aturar la subhasta de pisos i locals públics i reclamar-ne un ús social

Un cinquantena de persones s'apleguen davant la porta del número 51 del carrer del Pla de Fornells, al barri de Roquetes, districte de Nou Barris. Peten la xerrada, comparteixen informació i esperen. El pis és un dels 46 immobles propietat de la Generalitat –procedents d'herències intestades– que aquesta es disposa a subhastar el proper 5 de juliol. La plataforma Aturem la Subhasta (formada per set col·lectius diferents) exigeix, amb aquesta acció, que els immobles no passin a mans privades, i es destinin a habitatge social. Bàrbara Roch, portaveu de la plataforma, assegura que en un districte com Nou Barris, "que pateix una gran emergència habitacional, és de sentit comú que si els pisos són públics, no passin a mans d'inversors privats".

El tram del carrer Pla de Fornells on es troba el pis està en obres. Hi ha una bastida enorme que ajuda els concentrats a col·locar-se davant del portal, mentre al portal del 1r 2a algú treballa per obrir la porta. Baixa una veïna i pregunta per què hi ha tanta gent. La gent concentrada li ho explica, però la veïna no sembla estar d'acord amb l'acció. Pregunta si són ells qui estan intentant retirar la planxa de metall que barra el pas al pis. Poc després, arriben els Mossos i encara més gent s'aplega a la porta del número 51. Minuts més tard, una altra veïna increpa els concentrats amb vehemència i un veí pren la paraula:



–Això no pot anar així... si jo necessités un pis, què. Què faig? Hi entro i ja?



–Doncs és clar que sí! –responen diverses veus d'entre la gent concentrada.



Més tard, quan baixa la tensió, algú diu: "Quina pena, treballadors contra treballadors...".



Dues hores després d'arribar-hi, l'ocupació no s'acompleix i l'acció es restringeix, de moment i segons expliquen els organitzadors, a assenyalar el pis i exigir que es destini a un ús social, com la resta.

Reunió amb la conselleria



Fa dues setmanes, la plataforma Aturem la Subhasta va ocupar la seu de la Conselleria d'Economia amb la mateixa exigència. L'ocupació va acabar amb el desallotjament dels concentrats per part dels Mossos d'Esquadra i el compromís, no acomplert, de la Generalitat de reunir-se amb la plataforma abans del 22 de juny.



Tanmateix, la plataforma informa que dijous 28 de juny van rebre una convocatòria de reunió per part del conseller d'economia Pere Aragonès. La trobada tindrà lloc a les 17h d'aquest divendres a la seu de la conselleria. Mentrestant, la plataforma manté les convocatòries previstes: una nit de resistència a les portes de la Conselleria el dia 4 de juliol i accions per aturar la subhasta de l'endemà.