El secretari d’Anàlisis Estratègic i Canvi Politic de Podemos, Íñigo Errejón va ser el protagonista dijous d’un acte celebrat a les Cotxeres de Sants i que també va comptar amb la presència de Xavier Domènech, de Catalunya en Comú, Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcalde a l’ajuntament de Barcelona, Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac, Joan Josep Nuet, Secretari Tercer del Parlament, Elisenda Alamany, coordinadora de comunicació a CatComú i la diputada d’En Comú Podem al Congrés, Lucia Martín.

En una intervenció enèrgica i en català, Errejón va insistir en la necessitat de presentar-se a les urnes el proper dia 1 d’octubre i en la idea que el que està passant a Catalunya no és només una qüestió catalana, sinó estatal. “La ofensiva autoritària i centralitzadora del govern de Rajoy no es queda només a Catalunya, ja que no només s’han prohibit actes aquí. També s’han prohibit a Madrid o a Vitòria”.

Durant la seva intervenció va mostrar el compromís de Podemos al costat del poble català davant les ofensives que ha rebut durant les últimes setmanes per part del govern del Partit Popular, partit que “s’està comportant de manera irresponsable sense presentar cap alternativa” i el qual “no pot parlar de defensar l’Estat de dret ja que és aquest partit el que s’ha encarregat de demolir-lo”.

"No només interpel·la els independentistes"

“Aquestes mesures són antidemocràtiques i les executen aquells que tenen avis i pares que ja van executar ordres franquistes”, va dir Errejón. “L’1 d’octubre ha canviat de caràcter i la convocatòria ja no només interpel·la els independentistes, també interpel·la a tots aquells que defensem les institucions”. Així va defensar Errejón el caràcter global de la convocatòria de diumenge, ja que considera que les mesures empreses per la Fiscalia durant les últimes setmanes no només afecten al conjunt del poble català sinó que senten un precedent perillós a tot l’estat espanyol. “Són mesures anti espanyoles, que van contra l'institucionalitzat espanyola i que, per suposat, no em representen”, va assegurar.

Errejón: "No sé si Rajoy serà capaç de prohibir el referèndum, però no serà capaç de prohibir la realitat"

Errejón també va tenir unes paraules per a Montoro, “l'únic ministre reprovat i amb una ordre ministerial que no ha passat pel Consell de Ministres”, i per al PSOE i el PSC, a qui va acusar de tenir una actitud passiva dant la qüestió catalana i d’actuar de manera irresponsable. “Aquesta és una posició no digna i que es paga políticament”, va sentenciar.

“Jo no sé si Mariano Rajoy serà capaç de prohibir el referèndum, però del que no serà capaç és de prohibir la realitat”. Segons el polític, darrere les mesures adoptades pel govern central, hi hauria la voluntat de canviar les regles del joc a Espanya per convertir el país en un estat centralitzat i més autoritari i la voluntat d’humiliar Catalunya. “Si aquest fos el cas, jo us demano una lliçó democràtica contra el govern del Partit Popular: us demano que us mobilitzeu, tot i que a mi m’agradaria que continuéssim junts perquè encara ens queden moltes coses per fer plegats”.



En acabar la seva intervenció el públic va aplaudir, una part va començar a cridar "votarem" i una altra "sí se puede", que va ser lema que finalment es va imposar.

Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac i citada a declarar per la Fiscalia després d’assegurar que el seu ajuntament col·laboraria amb la celebració del referèndum, va donar les gràcies per les mostres de suport rebudes i va instar a la gent a llençar-se al carrer per defensar les institucions. Josep Nuet, Secretari Tercer del Parlament de Catalunya, va fer una apel·lació a la Declaració Universal dels Drets Humans i també a la Constitució Espanyola, “on s’especifica el dret al vot i a la opinió”.

Un full de ruta que "deixarà fora massa gent"

Per la seva banda, Gerardo Pissarello, primer tinent d’alcalde a l’Ajuntament de Barcelona, va parlar de la complexitat de l’escenari i de la full de ruta per la independència de Junts pel Sí, un full de ruta “que deixa fora massa gent i que no és el nostre full de ruta perquè mai ens n’hem fiat, ja que el partit que el pilota està marcat per la corrupció i les retallades. Un partit polític que s’aixeca pel matí pensant en la independència i per la tarda aprova lleis amb el Partit Popular”. I va afegir: “A la nostra República no deixarem que s’insulti gent com en Joan Manuel Serrat o en Jordi Évole”.

No obstant, va explicar la necessitat de no mantenir-se callats respecte tot el que està passant, tot i defensar el seu partit un projecte federal, i de sortir als carrers l’1 d’octubre, ja sigui per a votar en blanc, votar que sí o votar que no, “per tota aquesta gent que ens diu que no estem sols, per tota aquesta gent que ens està mirant” i davant “el nacionalisme piròman del Partit Popular”. “Aquest 1 d’octubre sortirem al carrer i ho farem units i unides, però no uniformitzats”, va concloure.

Va tancar l’acte Xavier Domènech, de Catalunya en Comú, qui va fer una apel·lació a la serenitat i la fermesa de cara a l’1 d’octubre. “El Partit Popular ha capturat un govern i un estat. No té projecte ni per a Catalunya ni per a Espanya”. També va recordar, com Íñigo Errejón, l’actitud del PSOE i el PSC i va lamentar profundament la postura que havien adoptat els socialistes respecte a la qüestió catalana.



“El 75% dels votants del PSC pensen que tot això es soluciona amb la celebració d’un referèndum. El 57% dels votants de Ciutadans, també. Però és que fins i tot el 49% de votants del Partit Popular volen un referèndum com a solució a la crisi política”, va dir Domènech. L’acte va comptar també amb intervencions en vídeo de Yanis Varoufakis, Owen Jones, Marina Albiol, Ska Keller i Marisa Matías. Tots cinc van demanar diàleg i una solució política, ja que tots cinc entenen que són els ciutadans qui acabaran pagant el preu més d’alt d’aquesta crisi.