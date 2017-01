Ada Colau defensa la necessitat d'anar més enllà de la lluita municipal

BARCELONA. Com en els millors temps de Barcelona en Comú en la carrera cap a les eleccions municipals que van portar Ada Colau a la alcaldia, la construcció del nou partit dels 'Comuns' ha donat un cop d'efecte en la seva primera presentació pública.



Milers de persones s'han reunit aquest diumenge a les Cotxeres de Sants de Barcelona, lloc simbòlic de les esquerres, per donar la benvinguda al nou partit dels 'Comuns', per guanyar la Generalitat. No tot qui ha volgut ha pogut accedir al recinte: centenars de persones s'han quedat al carrer i han seguit l'acte a través de pantalles exteriors. Per primera vegada, l'alcaldessa Colau ha reaparegut per recordar que continua darrera d'aquest nou projecte perquè “des del municipalisme no es pot fer tot”. “Cal que aquest espai polític, que ha ja arribat a moltes alcaldies i regidories, faci un pas més i vertebri un nou model de país per Catalunya”.



Tot i que ha defensat que “el municipalisme era i és la clau” perquè “un projecte que vol anar lluny havia de començar per la política de proximitat”, ara “es tracta d'avançar com un projecte de transformació real”.

Implicació en el referèndum

L'alcaldessa ha destacat els punts ideològics pels que lluitarà el nou partit, començant per la defensa del referèndum: “hem treballat sempre pel referèndum i seguirem treballant pel referèndum: això s'ha de resoldre a les urnes”.



També ha defensat que el nou partit lluitarà per “revertir les retallades brutals que s'han fet a Catalunya en els serveis públics”, per “una fiscalitat justa que tampoc pot esperar” i que faci pagar als que més tenen, per la defensa de la pagesia, per aturar les privatitzacions, i per avançar cap a les sobiranies econòmica, energètica, alimentaria, entre altres.





L'alcaldessa, rebuda a crits de “sí se puede”, ha demanat un seguit de condicions per la construcció del nou partit que els faci diferents dels partits tradicionals i els salvi de les limitacions institucionals. “Els objectius han d'anar per davant de les sigles. La gent s'ha de creure que aquest espai és per a tothom”, ha defensat tot apostant per una política “que no es conformi en sumar càrrecs”. També ha demanat “no deixar que els temps electorals primin per sobre de la política que es vol construir” -tot i que les properes eleccions han d'arribar abans de 2018- i, amb la vista posada en les lluites globals com les dels EUA, ha demanat “que aquest no sigui mai un espai que es miri el seu melic: que sigui un espai el més obert possible, el més internacionalista”. Per últim, ha recordat que l'espai “ha de ser el més feminista possible” on “totes les dones facin la seva sense demanar permís”.

La presentació d'Els Comuns ha estat seguida per nombroses persones des de l'exterior de les Cotxeres de Sants



Les cares més visibles dels partits que integren el nou subjecte polític, BComú, Podem, ICV i EUiA, com d'altres confluències com En Comú Podem, s'han reunit en una demostració de força i unitat política per representar el nou partit que vol disputar aquest any l'hegemonia a l'antiga Convergència o, més ben dit, al model conservador català. Xavier Domènech, Marta Sibina, Lucía Martín, Gerardo Pisarello, Albano Dante Fachin, Ernest Urtasun o Joan Josep Nuet, entre altres càrrecs d'altres confluències dels comuns, han compartit cadires per donar suport al procés de construcció del nou partit, que avui comença a caminar a través d'un procés de participació ciutadana que ha de cristalitzar en una assemblea de fundació del partit el proper mes d'abril.



Més de 70 trobades per tota Catalunya

Domènech, com a únic portaveu reconegut del nou partit, ha tancat l'acte recordant la necessitat que té el nou espai polític de ser el més obert possible, "on el nombre de membres sigui ilimitat", ha dit.

Segons l'historiador i actual diputat al Congrés per En Comú Podem, el subjecte polític que volen constituir és l'unic que es troba "en disposició d'obrir un diàleg real amb la ciutadania" a tota Catalunya. "El futur, sense cap dubte, és nostre", ha dit per transmetre la seva certesa de que poden guanyar les properes eleccions i "acabar d'una vegada amb l'hegemonia convergent".



Per això ha anunciat que organitzaran més de 70 trobades pels diferents territoris de Catalunya al llarg dels propers mesos. "Un espai polític es construeix amb el país, no només amb debats interns com fan altres partits", "No podem esperar", ha dit per recordar totes aquelles persones que continuen patint la desigualtat, la pobresa i les retallades socials després d'anys de restriccions econòmiques.