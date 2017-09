Ada Colau ha demanat a Mariano Rajoy que rectifiqui, que "obri la via del diàleg".

"S'equivoca Rajoy si pensa que tindrem por", ha dit l'alcaldessa de Barcelona en una declaració institucional que ha fet per denunciar les agressions del govern central contra les institucions catalanes.



Colau ha manifestat la seva disposició per a la defensa de drets de les persones. "Sortirem al carrer per defensar drets i llibertats", ha advertit al mateix temps que assenyalava que les manifestacions de protesta no només tindran lloc a Catalunya sinó arreu l'Estat.



L'alcaldessa ha reclamat al president del govern espanyol que obri "vies de diàleg". "En democràcia sempre s'és a temps de dialogar", ha dit. "Ha de veure que l'estratègia que ha seguit fins ara, en comptes de desanimar les demandes" del poble de Catalunya "les anima". "Trobarà un poble més unit que mai", ha proclamat.



L'alcaldessa ha agraït a les organitzacions sobiranistes les seves crides a la mobilització i el seu to pacífic, "sense caure en cap provocació".

En defensa de la democràcia

Amb tota la sensibilitat que aquest moment històric representa, centenars de persones a favor de la convocatòria del referèndum s'han concentrat a plaça Sant Jaume. Allà, les entitats sobiranistes havien convocat un acte transversal "per defensar la democràcia" en paraules d'Eulàlia Solé, d'Òmnium Cultural i en repulsa pels registres i detencions que la Guàrdia Civil està duent a terme des d'aquest matí.



El president d'Òmnium, Jordi Cuixart ha fet una crida "al poble de Catalunya" perquè surti a defensar "la democràcia i les institucions catalanes". Animava als allí concentrats a desplaçar-se al encreuament entre Rambla Catalunya i Gran Via, on des d'aquest matí la Guàrdia Civil registra la Conselleria d'Economia i on ja es manifestaven milers de persones. Així mateix, també demanava a la Unió Europea que "obligui" a l'Estat espanyol a "negociar el referèndum de l'1-O" perquè es pugui celebrar legalment.

"No van acabar amb nosaltres durant el franquisme i no ho faran ara", clamava Cruixart, "vam actuar en legítima defensa, som els demòcrates". Al seu discurs el seguia el clam dels manifestants que cridaven "no passaran". El president d'Òmnium demanava als ciutadans que procedeixin "amb responsabilitat històrica" ​​i sent conscients que el que s'està vivint.



Al seu parlament seguia el de Jordi Sànchez, president de l'ANC, qui deia: "la resposta ciutadana demostra que som la gran revolució democràtica, la dels somriures". Assegurava que l'1-O es podrà votar i que aquesta tarda / nit seran milers de persones les que es manifestin.



Sànchez tornava a demanar als catalans que de manera pacífica, demostrin "al món" que no els silenciaran "ni jutges, ni un fiscal, ni la Guàrdia Civil". Per això animava a que aquest cap de setmana s'omplin els carrers d'actes a favor del referèndum a tots els àmbits: "castellers, esplais, diables, associacions, ajuntaments"



Diverses associacions han participat també en la protesta. Enric Fossas, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, criticava que "les coses no es poden discutir aixafant a un poble com feia la Inquisició". Camil Ros, de la UGT Catalunya, també ha comparegut per demanar la llibertat de les persones detingudes i el suport als funcionaris "que viuen moments de tensió".

"El que estem vivint és una intenció clara d'afeblir els drets fonamentals del poble de Catalunya" afirmava Javier Pachecho, secretari general de CCOO de Catalunya. Tancava l'acte Joan Ignasi Elena i Garcia, coordinador del Pacte Nacional pel Referèndum, reprenent la defensa de les institucions "de manera cívica i pacífica" però també "amb fermesa i unitat".



A les seves paraules ha seguit el cant espontani de l'Estaca de Lluís Llach, que ha tocat a la guitarra un dels manifestants. Un cop s'ha retirat el púlpit en què estava escrit "democràcia!", la marea de la protesta ha començat a desplaçar-se cap a la Rambla Catalunya. A ells s'han unit després els representants de les entitats sobiranistes.