Localitats de les comarques de Girona han estat escenari d'accions de vandalisme presumptament realitzada per grups d'extrema dreta.



Els veïns de Verges (Baix Empordà) s'han trobat durant el matí d'aquest dimecres amb gairebé tots els cotxes aparcats al carrer amb les rodes punxades. En total uns 120 vehicles, segons ha pogut saber Públic han estat objecte d'aquesta agressió.

Altres poblacions gironines, com Sarrià de Ter, Medinyà o Sant Julià de Ramis, han estat també víctimes de l'acció violenta contra els cotxes dels seus veïns.



Els veïns de Sant Julià de Ramis, que és la població on el President de la Generalitat tenia inicialment previst dipositar el seu vot, van patir una de les accions més violentes de la Guardia Civil diumenge passat, mentre votaven en el referèndum d'autodeterminació.



Els Mossos d'Esquadra investiguen sobre l'autoria del que sembla una represàlia contra alguns dels pobles amb clara majoria independentista, després del referèndum d'autodeterminació de diumenge i de la vaga general i les mobilitzacions indiscutiblement pacífiques que van tenir lloc a tot el territori català.



Per a les investigacions s'estan recollint possibles testimonis i comprovant el que s'ha enregistrat a les càmeres de seguretat. De moment, però, encara no es té una línia fixa que permeti identificar els autors ni l'organització amb la que compten o els pugui haver donat suport.

Ahir mateix a la nit, quan les mobilitzacions que van acompanyar la vaga general es començaven a disoldre, grups d'extrema dreta van fer-se veure per alguns carrers de Barcelona manifestant el seu rebuig contra el sobiranisme català