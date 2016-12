Carme Forcadell ha sortit del Parlament a quarts de nou del matí acompanyada pel govern, alcaldes, diputats de Junts pel Sí, la CUP i Catalunya Sí Que Es Pot. Ha estat rebuda per centenars d’independentistes que, amb pancartes i estelades, l'han aplaudit quan creuava el Passeig Lluís Companys. La multitud s’ha concentrat a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on juntament amb els representants públics, ha cantat Els Segadors poc abans que la presidenta de la cambra catalana entrés a declarar.



També s'han cridat consignes com “Ni un pas enrere” o “Fora la justícia espanyola”. “Això va de democràcia”, ha recalcat Maria Teresa Caparrós, una de les persones reunides davant el Tribunal, “les institucions que tan temps ens ha costat reivindicar no poden quedar malmeses per un estat maldestre on no hi ha separació entre la justícia i el govern”.



La declaració s’ha allargat poc menys de mitja hora perquè Carme Forcadell només ha volgut respondre les preguntes del seu advocat. Ara, podria enfrontar-se a la inhabilitació. L'acusen d'un possible delicte de desobediència i prevaricació per haver permès la votació de les conclusions de la comissió d'estudi del Parlament sobre el procés constituent. En seu judicial, Forcadell ha defensat que la votació va ser un "acte polític" i ha afirmat que no es pot limitar el debat parlamentari. "Si al carrer es parla d'independència, perquè no ho pot fer el Parlament?", s'ha preguntat.







Unitat sobiranista

A la sortida del Palau de Justícia també hi eren els portaveus de les entitats sobiranistes, com el President de l’ANC, Jordi Sánchez, d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch. “Avui hem viscut una nova jornada històrica i una imatge d’unitat davant d’un afer absolutament injustificat”, ha apuntat Sánchez, que també ha denunciat la “doble vara de medir” de la justícia espanyola, en referència a l’arxiu del cas de les escoltes de Fernández Díaz i l’exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso. “Quan es persegueix una Presidenta del Parlament , que és l’expressió democrática més gran d’un país, es persegueix als 7,5 milions de catalans”, ha afegit Buch, “avui estem defensant la democràcia”.



També hi ha hagut mostres de suport i unitat entre els partits sobiranistes. Han fet costat a Forcadell el president català, Carles Puigdemont, l’expresident Artur Mas, el vicepresident Oriol Junqueras, la majoria dels consellers del Govern i també diputats dels partits independentistes o favorables al dret a decidir, com Lluís Rabell (CSQEP) i Mireia Boya, de la CUP. “Avui és evident que el procés constituent ha començat, que farem el referèndum, que la Constitució espanyola està morta i enterrada”, ha sentenciat Boya. Per la seva banda, el president de la confluència d’esquerres ha reclamat que el govern espanyol aturi “l’escomesa judicial contra el moviment democràtic de la ciutadania de Catalunya i les seves institucions”, i ha tornat a reiterar que un conflicte “que és estrictament polític” es remeti a la política i no a la justícia.

Forcadell, després de declarar. LAURA AZNAR



Amb la mateixa contundència que els altres membres de l’executiu s’ha expressat el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, que ha explicat que la qualitat democràtica de l’estat espanyol “està en risc i avui és un exemple més”, perquè el fet que “una Presidenta del Parlament legítimament escollida entri a declarar explica molt bé la dimensió i la gravetat del problema”.



Quan ha sortit del Palau de Justícia, la multitud ha volgut acompanyar-la de nou al Parlament corejant consignes com “Tots som Forcadell”. Posteriorment, ha comparegut davant la premsa a la cambra legislativa on ha agraït el suport rebut de "tanta gent". Segons ella, el que ha passat avui "és inconcebible en un Estat realment democràtic" i ha reiterat que tornaria a actuar de la mateixa manera i tornaria a autoritzar el debat que l'ha portat davant els TSJC. Forcadell ha criticat la judicialització del procés i ha denunciat la "vulneració de la divisió de poders" que, segons ella, hi ha a l'Estat espanyol.