L'Ajuntament de Barcelona pressiona perquè els rescatats de l'Open Arms no entrin al CIE

Barcelona es prepara per acollir la segona missió humanitària després de l'arribada de Pedro Sánchez al Govern. Una seixantena de persones rescatats pel vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms arribaran a la ciutat aquest dimecres per buscar acollida. Aquest dilluns, es reuneixen representants de l’Ajuntament de Barcelona, la Delegació del Govern espanyol, la Generalitat i l’entitat Creu Roja per preparar l’acollida.



En declaracions a mitjans, el tinent d’Alcalde Gerardo Pizzarello ha valorat positivament l’actitud de les administracions: "Tornem a agrair el canvi de política migratòria de Sánchez. Estem llençant un missatge d’esperança i demanem a Europa que es faci càrrec dels seus deures de responsabilitat". L’Ajuntament ha demanat que s’apliqui un permís especial de residència d’uns 45 dies, tal com ja es va fer amb les persones migrades de l’Aquarius: "Ens consta que el Govern de l’Estat veu positivament la demanda de Barcelona de donar permisos humanitaris", ha explicat Pizarello.

Des de l’Ajuntament, insisteixen en que la voluntat del consistori és evitar que les 60 persones de l’Open Arms siguin deportades o entrin a un Centre d’Internament per a Estrangers, els coneguts CIEs, ja que consideren que són "forats negres" i que no donen solució al problema. De la rebuda, se sap que es donarà assistència jurídica i psicològica gratuita per explorar les especifitats de cada cas, per tal d' "oferir l’escalf de la ciutat i aconseguir que superin l’experiència traumàtica", ha dit Pizzarello. El tinent d’alcalde també ha explicat sentir-se "orgullós" d’acollir el vaixell de Proactiva Open Arms, als quals els ha valorat com "un exemple de solidaritat" mundial.



Tècnics de la Creu Roja mantindran entrevistes amb cadascun d’ells per conèixer els seus perfils, les necessitats i els recursos dels quals disposen. Es tracta de 60 persones rescatades a les costes de Líbia quan viatjaven en una balsa neumàtica. Són un total de vuit palestins, vuit originaris del Sudan del Sud, tres de Mali, cinc siris, un de Burkina Faso, un altre de Costa de Marfil, quatre d’Eritrea, vuit egipcis, tres de República Centroafricana, dos del Camerun, dos d’Etiopia, sis libis, vuit de Bangladesh i un de Guinea.

Barcelona a la ruta de la frontera sud

De fet, es tracta de la segona operació mediàtica després de l’arribada de l’Aquarius a costes valencianes, però el cert és que la ciutat ja fa dies que acull a centenars de persones migrades arribades a les costes andaluses fora de les càmeres de televisió. Un total de 465 nouvinguts per la frontera sud durant les últimes setmanes han passat per la capital catalana, majoritàriament originàries de l’Àfrica subsahariana, des de països com la Costa d’Ivori, Guinea Conakry, Gàmbia, el Camerun, Libèria o Sierra Lione.



D’aquests 465, uns 267 han estat allotjats a equipaments municipals cedits temporalment per la Creu Roja, des d’on s’intenta prioritzar l’atenció a persones en situació d’alta vulnerabilitat com ara menors, dones o persones malaltes. I l’afluència d’arribada no s’atura: aquest migdia Salvament Marítim ha rescatat a 109 persones a l’Estret de Gibraltar, que han desembarct a Cadis.