El Govern de Mariano Rajoy intenta torpedinar el rescat de serveis privatitzats vetant que les administracions puguin absorbir les plantilles d'aquestes contractes i posant traves que, en la pràctica, redueixen al mínim la possibilitat que ho facin les seves empreses públiques.



La remunicipalització de serveis privatitzats, un dels eixos programàtics dels ajuntaments del canvi i d'altres en què les confluències donen suport al PSOE, havia provocat recursos judicials de l'Advocacia de l'Estat i d'algunes patronals, com ha passat amb el rescat del servei d'atenció telefònica 010 a Saragossa o amb el de l'aigua potable a Valladolid. L'executiu ha decidit ara intensificar la seva ofensiva i posar directament traves legals a aquests processos.

La disposició addicional 27 del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat estableix que, "de manera indefinida", els ajuntaments i les seves empreses públiques no podran incorporar com a funcionaris ni com a personal laboral, ni tan sols com a interins o eventuals, als empleats de contractes i concessions privatitzades "quan els contractes [d'aquestes] s'extingeixin pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o intervenció del servei".

.La disposició addicional 27 del projecte de llei de Pressupostos de l'Estat posa en qüestió el marge d'actuació dels ajuntaments

Tampoc podran fer-ho en absorbir fundacions, consorcis i empreses públiques, segons la versió inicial dels Pressupostos, que també posa traves a l'eventual inclusió en les plantilles d'empreses públiques de personal procedent de serveis privatitzats, fins i tot quan el seu rescat sigui conseqüència d'una sentència o arribi després d'una oferta pública d'ocupació.



En aquests casos, i "excepcionalment", la incorporació de treballadors quedarà limitada per la taxa de reposició, que enguany només arribarà al 60% de les jubilacions de l'anterior, o al 100% si aquesta societat ha obtingut beneficis en dos dels tres últims anys o opera en un sector considerat prioritari com a forces de seguretat, serveis d'emergència i activitats de recaptació tributària.

"Intenten evitar les remunicipalitzacions"

El Govern no s'estén en explicacions sobre els motius per adoptar una decisió tan restrictiva: "S'estableixen limitacions a la incorporació de personal laboral al sector públic" per "regular situacions de canvi de modalitat de gestió indirecta a directa de serveis públics i també de obres públiques de titularitat de l'Administració ", es limita a assenyalar en l'exposició de motius.



Fonts del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que dirigeix ​​Cristóbal Montoro apel·len al control del dèficit com a causa per impulsar les mesures. "Es tracta de gestionar els fons públics de la manera més sostenible i eficient -assenyalen-, i aquests processos tenen incidència pressupostària perquè afecten a la despesa en personal de les administracions".



Els ajuntaments del canvi, que tractaran de coordinar-se en la jornada sobre rescat de serveis públics que celebraran a Saragossa la primera setmana de maig, no comparteixen aquesta anàlisi, encara que sí coincideixen amb l'executiu en les seves conseqüències: "Aquesta llei impedeix de facto qualsevol remunicipalització d'envergadura, que és el que està intentant evitar el Govern ", sosté el regidor de Serveis Públics de la capital aragonesa, Alberto Cubero, que apunta a" pressions de les grans empreses "com a causa de la mesura."



Els ajuntaments som les administracions que més deute hem reduït i més superàvit hem generat. I què fa Montoro? Anar a per nosaltres i atacar l'autonomia municipal ", assenyala l'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, en el seu mur de Facebook.

"El volum de negoci és enorme"

"Es tracta d'una línia vermella, perquè el volum de negoci que poden perdre grans empreses, com FCC, ACS i altres, és enorme", afegeix Cubero, que considera la iniciativa del Govern "ridícula, perquè els interventors només avalen la remunicipalització de serveis quan resulten més barats que el servei privat, i això va a ocórrer gairebé sempre perquè l'ajuntament s'estalvia l'IVA i el benefici industrial quan assumeix la seva gestió ".



"El mantra de l'estalvi no és real, sinó que s'aplica en funció de a qui afecta aquest estalvi", anota el regidor, que recorda que "el Govern no va arribar a imposar mesures d'aquest tipus ni en els moments de més austeritat de la passada legislatura, quan la taxa de reposició era pràcticament zero ".

Els ajuntamients del canvi celebraran una jornada sobre remunicipalitzacions a principis de maig a Saragossa

No obstant això, l'intent de l'executiu de Rajoy d'atacar les remunicipalizaciones també té una lectura estratègica: tractar d'obrir bretxes entre les confluències municipalistes i alguns dels col·lectius de l'àmbit laboral que les van impulsar com un instrument per recuperar serveis públics.



Els ajuntaments del canvi intentaran que Units Podem present esmenes a aquesta disposició addicional durant la tramitació dels Pressupostos, cosa que alcaldes d'altres formacions, com el d'Osca Luis Felipe (PSOE), també comencen a reclamar als seus partits.



Alguns avenços

Mentrestant, els processos de remunicipalització de serveis, efectuats la passada legislatura per ajuntaments del PP com Lleó i Arteixo, el primer amb la neteja viària i el segon amb l'aigua de boca, segueixen en les seves fases prèvies a la majoria dels ajuntaments del canvi.



Madrid, que ha recuperat la gestió municipal de la funerària després de vèncer la seva contracta al setembre i on l'empresa pública EMT ha assumit el servei BiciMad després del seu rescat, estudia la viabilitat de gestionar directament els poliesportius municipals.



El ple de Barcelona debatrà divendres que ve la proposta de l'equip de govern de Colau per vendre el 15% de les accions de Serveis Funeraris de Barcelona, ​​valorats en 28 milions d'euros, per crear una funerària municipal que oferiria els serveis un 30% més barats que la mitjana de la ciutat, o comprar a Mémora per 64 altre 36% per passar a controlar la societat.



La ciutat comtal, que ha municipalitzat tres escoles bressol i els serveis d'atenció a la dona ia les víctimes de violència masclista, és, juntament amb Badalona, ​​Cerdanyola, el Prat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa, un dels set membres de l'Associació de Municipis Catalans per la Gestió Pública de l'Aigua.

Platges, grues, escombraries, biblioteques

El proper ple de l'Ajuntament de Cadis es pronunciarà sobre les tres al·legacions presentades al pla per assumir a partir de l'1 de juny, data d'inici de la temporada de bany, la gestió dels serveis de salvament, de socorrisme i de neteja i manteniment de les platges de la ciutat. Paral·lelament, mentre altres contractes com la de neteja viària i la de subministrament d'aigua de boca es mantenen prorrogades després d'haver vençut, l'equip de Govern ha iniciat els tràmits per assumir la plantilla de l'oficina de Turisme. "Anirem a poc a poc, d'un en un", assenyalen fonts municipals.



El ple de Santiago, que ha recuperat una assessoria jurídica l'externalització li sortia per uns 200.000 euros a l'any, debatrà en les pròximes setmanes que l'empresa municipal de transports, Tussa, es faci càrrec de la grua i de l'ORA després que els tribunals anul·lessin el contracte amb l'empresa Setex Aparki, a la qual l'equip de Gerardo Conde (PP) li va adjudicar el servei tot i no complir el plec de condicions.



"És molt més complicat del que pensàvem", admeten fonts de l'equip de govern de Ferrol, que actualment treballa en els estudis previs per recuperar la gestió de la recollida d'escombraries i en un contracte pont per municipalitzar el subministrament d'electricitat. El de A Coruña ha fixat les biblioteques municipals com a primer servei a recuperar.



Després que un jutjat suspengués el rescat del 010 i que PP, PSOE i Ciutadans s'unissin per vetar el rescat de les depuradores tot i que els informes previs pronosticaran un estalvi de 400.000 euros anuals, Zaragoza en Común intentarà remunicipalitzar el servei de parcs i jardins -250 treballadors i un estalvi possible de fins a 2,5 milions a l'any- abans que s'imposi el nou escenari legal a principis de juny.