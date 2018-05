Albiol ofereix l'alcaldia de Badalona al PSC si dóna suport a la seva moció de censura

Una de les més emblemàtiques alcaldesses 'del canvi' a Catalunya, la de Badalona, Dolors Sabater, podria tenir els dies comptats en el seu càrrec. El líder municipal del PP a la ciutat i president del PP català, Xavier García Albiol, ha ofert aquest dimecres l'alcaldia de la ciutat al PSC si dóna suport a la moció de censura que prepara, i a la qual s'hi podria sumar també Cs. Populars i socialistes sumen 14 dels 27 regidors de la ciutat, exactament la majoria absoluta, per la qual cosa l'eventual moció de censura prosperaria fins i tot sense el suport del partit 'taronja'.

El moviment d'Albiol arriba dues setmanes després que el passat dia 7 Sabater perdés una moció de confiança, amb els vots en contra de PPC, PSC i C's. El termini màxim per presentar la moció de censura s'esgota el proper dia 7 de juny. En els darrers dies, una de les condicions que havia posat el PSC per donar suport a la moció de censura era justament ocupar l'alcaldia.



"Necessitem un nou govern de transició per donar-li volta a la ciutat i estem disposats a convertir-lo en realitat, fins i tot si per a això cal renunciar al que legítimament ens toca com a llista més votada a les eleccions", ha declarat aquest dimecres García Albiol.

Sabater governa en minoria a Badalona amb els cinc regidors del seu grup, Guanyem Badalona en Comú -plataforma en què hi van confluir comuns, Podem i la CUP- i el suport extern dels tres representants d'ERC i els dos d'ICV. El partit més votat en els comicis va ser el PPC, amb l'exalcalde de la ciutat, el propi Garcia Albiol, al capdavant, que va obtenir 10 regidors. Albiol, no obstant, no va poder reeditar el seu mandat en no obtenir prou suports dels altres grups.

En cas que es tanqui l'acord, Badalona representaria el primer experiment en una ciutat important a Catalunya (la tercera més poblada) d'un pacte "constitucionalista" a tres bandes entre C's, PSC i PP. Just en un moment en què en sectors espanyolistes catalans s'especula amb una aliança similar per a la ciutat de Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve. Potser, fins i tot, amb una llista unitària, per a la qual ha sonat el nom de l'exprimer ministre francès Manuel Valls.