Unió i solidaritat en la trobada d'alcaldes aquest dissabte a Barcelona. Han arribat de pobles de tots els racons de Catalunya i a les 11 han entrat a l'ajuntament de la capital catalana. Amb la vara enlaire, han escoltat els parlaments allà i posteriorment s'han desplaçat al Palau de la Generalitat, on ha tingut lloc la segona part de l'acte. A fora, una plaça Sant Jaume plena a vessar els ha acompanyat en tot moment al crit de 'Votarem' i 'No esteu sols'.



Reunits al pati de l'ajuntament, centenars d'alcaldes i alcaldesses xerraven distesament. "Mai no ens hem reunit", deia un d'ells, i es feien fotos en grup. Ja en el moment dels parlaments, l'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha considerat la situació actual de "inaudita en democràcia". "Som aquí perquè és una vergonya un govern que no sap escoltar, que no sap dialogar ni donar respostes polítiques, un estat que intimida els mitjans de comunicació, que ordena arrencar cartells i perseguir impremtes".



Colau: "Tenim en comú el compromís amb el sentir majoritari i la defensa de drets fonamentals"

Colau ha destacat els punts en comú que comparteixen els qui han estat presents a l'ajuntament, alcaldes de PdCAT, ERC, CUP i partits municipals diversos. "Tenim punts en comú per sobre de les nostres diferències: el compromís amb el sentir majoritari, que reivindica el dret a decidir el seu futur, i la defensa de drets i llibertats fonamentals".



Després de Colau ha parlat Adam Tomàs, alcalde d'Amposta i un dels pocs que ja ha rebut notificació per anar a declarar davant fiscalia, Marta Madrenas, alcaldessa de Girona i Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona. Sabater ha posat l'accent en el caire massiu i pacífic "d'una reivindicació que s'ha sostingut el temps". Sabater ha demanat tranquil·litat, fermesa i convicció de cara a l'1 d'octubre: "Aquest no és el referèndum que mereixem, però sí el millor donat el règim polític i jurídic actual". L'alcaldessa de Badalona també ha destacat que la situació actual a Catalunya "fa tremolar el règim del 78 i els seus fonaments antidemocràtics".



Aires de revolució a plaça Sant Jaume



El moment més emocionant del dia ha tingut lloc quan els centenars d'alcaldes han creuat plaça Sant Jaume per dirigir-se de l'ajuntament al Palau de la Generalitat. Centenars de persones omplien a vessar la plaça i els carrers dels voltants, i els cridaven "No esteu sols". Banderes independentistes onejaven per tota la plaça i les proclames de "Votarem" s'alternaven amb els crits de "Independència".



Els alcaldes han creuat plaça Sant Jaume sota el suport de centenars de persones./PÚBLICO

Ja a Palau, han rebut als representants municipals el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresident, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres del Govern. També presents hi havia els presidents de Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.



"No pot ser que et persegueixin perquè a tu t'hem votat nosaltres"

Una desena d'alcaldes de les quatre províncies catalanes han parlat davant els presents. Destacable ha estat la intervenció de Víctor Falguera, alcalde de l'Albatàrrec (Lleida). "Serem interrogats els pròxims dies per les nostres idees polítiques o les nostres suposades intenciones, i és tan greu que haurien d'estar despertant consciències", ha dit. Falguera ha explicat que aquesta setmana veïns del poble que no creuen en la independència i ni tan sols en el referèndum l'han anat a veure per dir-li: "No pot ser que et persegueixin perquè a tu t'hem votat nosaltres, l'1 d'octubre votaré per defensar-te a tu".



També destacable ha estat la intervenció de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, que ha citat a Víctor Jara, assassinat fa 44 anys per la dictadura xilena i que, segons ella, té "reminiscències amb el que estem vivint". Venturós ha dit que "no hi ha ni un argument polític per negar el dret d'autodeterminació, i els tribunals no són l'espai on bregar contenciosos que són totalment polítics".



Puigdemont y Colau reben als alcaldes citats per la fiscalia por donar suport al referèndum de l'1 d'octubre./REUTERS

Carles Puigdemont ha estat l'últim a parlar. El president de la Generalitat ha agraït als representants municipals que responguessin "massiva i immediatament a la crida del Govern". "Us he d'agrair que no us arronsséssiu amb les primeres amenaces i que no us hagin tremolat les cames davant les primeres citacions de Fiscalia", ha dit.



Puigdemont ha dirigit un missatge al govern espanyol i als que a la resta de l'estat estan callats: "No subestimeu la força del poble de Catalunya; poden tenir molts Mazas i BOE però no tenen la força d'un poble que ha pres la decisió de decidir i plantar-se davant un comportament antidemocràtic ". Finalment, ha destacat la unió de les administracions i de la gent amb els seus alcaldes. "Votarem no només perquè és legal sinó perquè el poble de Catalunya vol votar".