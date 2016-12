Alerta per l'augment d'atacs xenòfobs a Catalunya

La fiscalia contra Delictes de l'Odi recull en la seva memòria anual de 2015 més de 300 casos d'agressions, intimidacions i amenaces realitzades amb voluntat de discriminar a persones per motiu d'ètnia, origen o procedència. orientació o identitat sexual, creences, religió, sexe o discapacitat. És nomes una mostra de la dimensió del problema avui dia a Catalunya, segons recull la publicació digital ElCrític.cat en una completa informació.



La Fiscalia alerta del creixement de les denúncies per atacs i agressions de tipus xenòfob, racista i islam`fob a Catalunya i, sobre tot, en les proximitats de Barcelona i a la comarca del Vallès Occidental. El total de fets delictius per discriminació i racisme ha augmentat en un 19 per cent durant l'any passat a la provincia de Barcelona, mentres que en el global de Catalunya es produia una certa reducció.



De 129 casos denunciats en el 2010 s'ha passat a 232 casos, d¡acor amb la memòria del Sevei de Delictes d'Odi. Els casos d'intolerància religiosa també s'han disparat: 29 casos en el 2015 i 20 en el 2014, quan el 2103 s'havien produit només 9 denúncies.

"La major part d'aquests casos son per islamofòbia", assegura la Fiscalia. De fet, és un fenòmen preocupant davant els discursos contra la immigració i els musulmans, fins i tot amb accions violentes de tipus racista, que s'està produint a tota Europa i als EUA. A Catalunya també hi ha una important presència d'organitzacions polítiques i associacions d'extrema dreta.

La major part d'aquestes accions delictives, en concret un 80%, es produeixen a Barcelona i la seva provincia. Aquesta concentració de delictes d'odi a la capital catalana ha augmentat en relació als darrers temps: del 65% dels anys passats al 80% actual. Torna doncs un fenòmen que podia semblar associat als anys 80 i 90 del segle passat, però que probablement mai va desaparèixer del tot.



La comarca amb més delictes d'odi registrats és el Barcelonès (que inclou Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià i Santa Coloma), amb 91 casos dels gairebé 300 registrats aquest 2015. És una proporció similar a la d'habitants de la comarca respecte al global de Catalunya. "Les dades són preocupants per l'augment casos. "Hem d'obrir un debat social immediatament", adverteix Jaume Asens, regidor de l'Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona. "Cal precisar que les xifres són millors que a la resta d'Espanya i molt millors que a la resta d'Europa. No obstant això, no estem immunitzats", afegeix.