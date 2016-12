Aliança entre el PDECat i el PSC per desallotjar ERC de l'alcaldia de Llançà

La política municipal permet estranys companys de viatge o, si més no, aliances entre partits que a nivell nacional estan prou allunyats. El darrer exemple d'aquesta situació s'ha viscut a Llançà, un municipi de 5.000 habitants de l'Alt Empordà. Aquest dimarts, el PDECat i el PSC han presentat una moció de censura que els permetrà compartir govern municipal el que queda de mandat i desallotjar ERC de l'alcaldia, el soci del PDECat dins de Junts pel Sí. Les dues formacions es repartiran el càrrec, de manera que el següent alcalde serà Pere Vila, dirigent del PDECat i president de la Diputació de Girona, i el socialista Francesc Guisset completarà el mandat.



Fins les darreres eleccions, Llançà havia estat un municipi amb un govern monocolor des de la recuperació de la democràcia, amb 36 anys consecutius d'executius convergents. Als comicis del maig de l'any passat, l'antiga CiU va mantenir-se com a força més votada, amb cinc regidors, però l'aliança entre ERC (3), PSC (2) i l'edil dels independents d'Alternativa per Llançà (APL) va permetre la conformació d'un govern encapçalat pel republicà Guillem Cusí.







L'aliança entre les tres formacions va trencar-se fa algunes setmanes, quan els dos regidors del PSC van decidir votar en contra del pressupost municipal per a l'any vinent, decisió que va comportar la seva expulsió del govern. Això va portar Cusí a sotmetre's a una qüestió de confiança el passat 15 de desembre, que va perdre, i que va donar peu a la moció de censura amb la que Vila recuperarà l'alcaldia. I és que el dirigent del PDECat és un dels factòtums del partit a la demarcació de Girona, després d'haver estat alcalde del municipi empordanès durant 12 anys i presidir la Diputació provincial des del 2015.