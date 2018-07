Alts càrrcs de Jusapol reconeixen en privat que Ciutadans va dirigir l'associació policial 

En públic, els dirigents de l'associació policial Jusapol neguen rotundament que Ciutadans o Societat Civil Catalana (SCC) participessin del finançament i/o organització de la gran manifestació de gener a Barcelona que va encapçalar Albert Rivera amb crits de "President! President!" Però, en converses privades, els seus alts càrrecs de llavors, que ara ho són del recentment creat sindicat policial Jupol, han reconegut obertament que Cs va sufragar una part important d'aquelles despeses i que la anticatalanista SCC va ser la que va organitzar la marxa, que va superar àmpliament els recursos i la capacitat de mobilització de Jusapol.



Com a resposta a l'anterior article d'aquest diari sobre la utilització de Jusapol per la formació de Rivera, la junta directiva de l'associació va emetre un comunicat titulat Público es tira a la piscina —en el qual va incloure una factura de despeses d'equips elèctrics i de so per a la marxa barcelonina— i ara ha difós l'esborrany d'una demanda de "tutela del dret a l'honor" en la qual assegura que aquest mitjà només pretén desacreditar-la i que no ha contrastat la informació, malgrat els nombrosos testimoniatges i àudios gravats que s'inclouen en l'anterior tema publicat.

Aquesta demanda no té fonament legal, ja que pretén acollir-se a "la protecció dels drets fonamentals de la persona" per demandar per una pretesa ofensa a la reputació de Jusapol, quan la mateixa jurisprudència que cita deixa ben clar que tals drets corresponen exclusivament a les persones físiques, no jurídiques, ni tampoc a les entitats o institucions. No obstant això, en ella s'imputa una vegada i una altra als periodistes d'aquest diari deixadesa del seu deure d'investigar i contrastar els fets, cosa que queda desmentida pel propi contingut de l'article, pel qual fins i tot es va incloure la versió de Miguel Ángel Gutiérrez –secretari general del Grup Parlamentari de Ciutadans i portaveu d'Interior al Congrés–, qui va establir l'estreta relació entre la formació taronja i l'associació que va néixer a Palència per defensar l'equiparació salarial entre els diversos cossos i forces de seguretat de l'Estat..

Ciutadans va manipular Jusapol per convertir-la en una eina electoral

d'Albert Rivera

En conseqüència, aquest mitjà avui publica part dels resultats d'aquestes recerques, i sobretot els que acrediten que nombroses fonts policials –la identitat de les quals protegim– coincideixen que Ciutadans va manipular a Jusapol per convertir-la en una eina electoral de Rivera. I que l'associació ha violat totes les seves promeses de mantenir-se fora de la política i del sindicalisme, per acabar creant el sindicat Jupol amb finalitats oportunistes



El primer que ho va denunciar va ser el coordinador de Jusapol a Madrid, Carlos Morales, qui va gravar un missatge d'àudio a tots els afiliats en el qual va anunciar la seva dimissió, després d'haver estat encarregat d'impulsar del sindicat Jupol, perquè:

Comencem a muntar tot, amb gent que havia treballat molt en aquest projecte de Jusapol: Pablo, Aarón, Chema i jo. Els problemes vénen quan un dia abans del lliurament de la ILP [Iniciativa Legislativa Popular] ens exigeixen que cal ficar per imperatiu legal a una persona que ni coneixíem, i a més que anava a ser el secretari general! Ningú ho havia vist, ningú sabia de la seva existència. Ningú sabia qui era.



A partir de llavors, ens neguem tots... al fet que algú taronja imposés el secretari nacional. Aquesta persona imposada, a partir d'aquest moment ha anat al lliurament de la ILP, s'ha tirat la foto al costat d'Albert Rivera, ha anat a la manifestació de Valladolid, ha anat a la manifestació de Guadalajara i també a la manifestació d'Àvila. Anteriorment a això, no se li havia vist.



Morales va denunciar clara i detalladament la manipulació de Jusapol per part de Ciutadans, però en la seva demanda contra Público l'associació menysprea olímpicament tot el seu al·legat, en adduir: "La simplicitat de les queixes de Don Carlos Morales, que es presenten com a argument ètic de la seva dimissió, són utilitzades per enfilar un article sense cap connexió amb el titular..."

Alguns dels citats per Morales en el seu missatge d'àudio han reconegut que la denúncia de 'Público' és rigurosament certa

Doncs bé, no només en aquest article s'inclouen múltiples cites d'altres fonts policials que coincideixen amb aquest "argument" i ofereixen nous detalls que ho avalen, sinó que en el curs de la recerca hem esbrinat que alguns dels citats per Morales en el seu descarnat missatge gravat també han reconegut que la denuncia recollida a Público és rigorosament certa.



Per començar, quan Morales cita a "Pablo", es refereix a Pablo Pérez, qui llavors era portaveu de Jusapol a Madrid i actualment és portaveu de la nova directiva del sindicat Jupol. Doncs bé, Público està en condicions de demostrar –i ho farà davant un jutge si arriba a ser necessari– que Pablo Pérez ha reconegut, en diverses converses amb companys, els extrems següents:

1. Per fer que la manifestació de gener a Barcelona fos massiva, "es va buscar suport, perquè realment Jusapol no tenia capacitat econòmica per pagar tot el que calia pagar allí".



2. La formació de Rivera va finançar part de la marxa de Barcelona, com "una ajuda". És a dir, per aconseguir aquest desplegament de mitjans, "econòmicament, va col·laborar Ciutadans", però "lògicament, Ciutadans no va a reconèixer a cap moment que va finançar aquesta manifestació".



3. A la capçalera de la manifestació, "és veritat que se li va donar més protagonisme a Ciutadans perquè va anar l'únic que va col·laborar allí".



4. Els que dirigien Jusapol en aquestes dates es van prestar a aquesta exigència de la formació de Rivera "perquè sabem que tenen la clau per als Pressupostos" i l'associació estava reclamant una partida de 500 milions d'euros per a l'equiparació salarial.



5. Ciutadans va exigir, a canvi, "de contrapartida, que els posis en la capçalera de la manifestació".



6. En definitiva, Jusapol va permetre que aquest partit polític posés diners per a la mobilització de Barcelona, però els sindicats policials no es van assabentar "perquè, en teoria, ningú de carrer sap qui va pagar la manifestació".

"Que no surti d'aquí. Ciutadans ha finançat part de la manifestació d'avui"

Però no ha estat Pablo Pérez l'únic alt càrrec de Jusapol que ha admès en converses privades amb alguns companys que la formació taronja es va aprofitar de l'auge de l'associació policial en benefici polític de Rivera, sinó que Aarón Rivero Martín –actual secretari d'Assumptes Legals, Finances i Relacions Laborals del sindicat Jupol– també ho va reconèixer en les hores prèvies a la manifestació de Barcelona:



"Que no surti d'aquí. Ciutadans ha finançat part de la manifestació d'avui", va admetre literalment Rivero en un reduït grup de companys poc abans que arrenqués la marxa. Aarón –com se li coneix entre policies– va ser el que va coordinar la recollida de signatures per a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) demanant l'equiparació salarial de policies i guàrdies civils amb els Mossos d'Esquadra.



I aquest és un dels "greuges" –segons altres fonts policials consultades per Público– que Jusapol va cometre després de reunir les signatures i presentar-les davant el Congrés dels Diputats: va registrar la ILP exclusivament a nom de Jusapol –tot i que moltes altres organitzacions i sindicats policials van participar en la recollida de rúbriques–, de manera que, en el seu termini, tota la subvenció estatal corresponent a aquest esforç recaurà només en aquesta associació. Molts creuen que aquesta subvenció pot ascendir fins a gairebé 300.000 euros.

Diversos portaveus de Jusapol ara ostenten càrrecs directius al sindicat (Jupol) que van prometre que mai crearien

Curiosament, diversos dels portaveus de Jusapol —i que ara ostenten càrrecs directius en el sindicat (Jupol) que van prometre que mai fundarien— qualifiquen com a "subvenció" —en aquestes converses privades— l'aportació econòmica de Ciutadans a la manifestació de Barcelona, convertida en un magne acte d'exaltació del "capdavanter" Rivera i de repudi al moviment sobiranista català.



Perquè, a més, el fet que era l'espanyolista Societat Civil Catalana la que es fes càrrec de mobilitzar a desenes de milers de persones —75.000 segons la Guàrdia Urbana, o 150.000 segons Jusapol— a Barcelona, va anar prèviament anunciat de forma gairebé oficial en la reunió preparatòria de sindicats policials que es va celebrar exactament un mes abans a la seu del sindicat Unió Federal de Policia (UFP) a Carabanchel. A aquesta reunió van assistir delegats de tots els sindicats policials, excepte l'ASP (Alternativa Sindical de Policia o Asipol), i de totes les associacions de la Guàrdia Civil.



Així que a Carabanchel no van ser uns pocs, sinó gairebé tots, els representants sindicals policials que van poder escoltar al portaveu de Jusapol explicar que no feia falta que es mobilitzessin a Barcelona per la manifestació d'un mes més tard, perquè ja estava tot arreglat... amb Societat Civil Catalana, que no només s'encarregava de mobilitzar masses molt majors de les quals podien convocar policies i guàrdies civils, sinó que fins i tot es faria càrrec de coordinar la seguretat de l'acte.

Imagen aérea de la "cápsula de seguridad" que se acordonó en torno a la cabecera de políticos en la manifestación de Jusapol en Barcelona, narrada a 'Público' por uno de sus integrantes en el artículo anterior.

D'aquest anunci explícit hi ha moltíssims testimonis. Però qui es va veure obligat a fer-ho va ser, precisament, Carlos Morales, qui va decidir no desplaçar-se a Barcelona per veure el resultat i va acabar dimitint amb el seu missatge públic gravat de frustració i descoratjament, avui menyspreat pels directius de Jusapol i ara també de Jupol.



A Carabanchel, Morales no va fer més que transmetre les instruccions que rebia des de la junta directiva de Jusapol a Palència, formada pel president, Natan Espinosa Pérez, i els seus adjunts José Alfredo Milano Ramos i Miguel Ángel Gómez, secretari de l'associació. Allà –segons ha pogut confirmar Público de fonts policials presents en l'acte– fins i tot es va posar de manifest que Ciutadans havia exigit encapçalar la marxa de Barcelona a canvi del seu suport.

Igual que es va proclamar que era Societat Civil Catalana l'encarregada d'organitzar aquesta manifestació —suposadament de policies, guàrdies civils, familiars i companys— amb la finalitat que fos veritablement massiva. Després de la mobilització —dominada en ocasions per activistes d'ultradreta i neofeixistes amb el braç en alt (a la dreta, a dalt, a la foto anterior)—, Pablo Pérez no va tenir objecció a explicar-li-ho cruament a un company que li va manifestar la seva estranyesa per la preeminència dels polítics en el que havia d'haver estat una concentració de policies i guàrdies civils:



"Havíem de fer una gran manifestació el més gran possible a Barcelona i amb només el suport dels policies i guàrdies civils no era suficient. Així que quan Societat Civil Catalana ens va oferir col·laborar, acceptem. Perquè mou a molta gent i anava a multiplicar el nombre de manifestants".



Només tres mesos després de la manifestació de Barcelona, Morales va dimitir, enviant als afiliats un testimoniatge dels seus motius per tirar la tovallola. Alguns —pocs— mitjans de la dreta van fer informacions sobre el seu enregistrament, però van obviar tota referència a les seves al·lusions a la manipulació "taronja" dels sindicats policials...



Per cert, de tant demostrar que Público ha obtingut, contrastat i verificat nombroses fonts per construir aquesta exclusiva, se'ns ha quedat en el tinter explicar els secrets de com Ciutadans ha aconseguit manipular la creació d'un nou sindicat policial amb la intenció de "guanyar-me un milió i mig de vots, entre policies, guàrdies civils, fills, pares, cosins, germans..."



Qui argumenta això a Jupol (per cert, oblidant que les dones també existeixen)? Doncs ho sento, però aquest article ja és massa llarg. Així que...



...CONTINUARÀ