Amnistia Internacional demana la "immediata posada en llibertat dels Jordis"

El president del Parlament català, Roger Torrent, ha rebut avui a la coordinadora d’Amnistia Internacional Catalunya, Adriana Ribas, qui ha demanat “la immediata posada en llibertat” dels Jordis, empresonats fa cinc mesos per la seva implicació en el procés independentista com a dirigents de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural. Torrent i Ribas han mantingut una reunió d’una hora per parlar dels dos líders de les entitats sobiranistes.



“La situació de presó preventiva i els càrrecs que pesen sobre ells són desproporcionats i injustificats”, ha dit la coordinadora. El suport d'Amnistia s’ha fet explícit amb aquesta trobada, tot i que l'organització no considera que Sànchez i Cuixart siguin “presos polítics”, segons ha dit, perquè no és la terminologia que utiliza l’organització. Ribas, però, ha volgut subratllar que “estan duent a terme un seguiment exhaustiu del cas”.



Pel que fa als altres dos independentistes empresonats, Oriol Junqueras i Joaquim Forn, Ribas ha indicat que Amnistia Internacional esperarà “a que avanci més la fase d’instrucció” abans de pronunciar-se, però d’entrada tampoc consideren que hagin d’estar en “situació de presó preventiva”.

Molons destituït



Les investigacions per l’organització del referèndum de l’1 d’octubre s’han cobrat una altra víctima. El fins ara secretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons, ha sigut destituït pel Govern espanyol després de la seva detenció d’ahir. Molons està sent investigat pel finançament de la campanya publicitària del referèndum, motiu pel qual la Guàrdia Civil va registrar casa seva i el seu despatx al Palau de la Generalitat. L’operació, ordenada pel Titular del Jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, té per objectiu esbrinar si el Govern català va fiançar la publicitat institucional de l’1-O mitjançant pagaments a Òmnium Cultural.

El secretari de Difusió del Govern, Antoni Molons, a la sortida de la Comissaria de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia (Barcelona). EFE







En una conversa informal amb periodistes després de la roda de premsa del Consell de Ministres, el portaveu del Govern espanyol, el ministre Íñigo Méndez de Vigo, ha comentat que la decisió, presa en virtut de l’article 155 mitjançant el qual la Generalitat queda subordinada al govern central, obeeix a que Molons està sent investigat.