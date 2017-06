Ana Pastor nega a Puigdemont la possibilitat que comparegui al Congrés sense que es voti la seva proposta

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha respost per carta al president català, Carles Puigdemont, recordant-li que el "curs" perquè pugui comparèixer per explicar el referèndum només pot ser mitjançant la presentació d'una proposició de llei a la cambra baixa o bé acudint al Senat.



Pastor adverteix així al president català que, "fora d'aquest procediment, el Reglament no contempla cap debat en sessió plenària en què pogués sol·licitar comparèixer".

El passat 16 de juny, Puigdemont va enviar una carta a Pastor en què va sol·licitar celebrar un debat al Congrés sobre el referèndum d'autodeterminació anunciat per a l'1 d'octubre.



Però el president català va deixar clar que s'oferia per a un "debat", de manera que no li semblava "raonable" haver de portar una proposta per sotmetre-la a votació del ple, tenint en compte el desenllaç d'altres iniciatives anteriors presentades a les Corts Generals , com per exemple el que va ser conegut com a pla Ibarretxe.



Pastor, en la seva carta de resposta, recorda a Puigdemont que el "curs" per poder celebrar aquesta compareixença al Congrés és "el que ofereixen l'article 87 de la Constitució i l'article 127 del Reglament de la Cambra ".



Aquests preceptes "atribueixen la defensa de les proposicions de llei de les comunitats autònomes en el tràmit de la presa de consideració en Ple a una delegació de l'Assemblea de la comunitat autònoma corresponent", ha dit Pastor.



"I a aquest mateix procediment es remet la tramitació de les proposicions de reforma constitucional i de propostes de reforma d'estatuts d'autonomia a iniciativa d'aquelles. Efectivament, en aquest àmbit podria tenir lloc, doncs, la seva compareixença", apunta la presidenta del Congrés .



Ana Pastor també afirma que "el reglament del Senat sí que preveu la possibilitat que els presidents autonòmics compareguin a la Comissió General de les comunitats autònomes d'aquesta Cambra", sessions a les que "poden assistir tots els diputats que desitgin escoltar els seus plantejaments ".