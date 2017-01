Anàlisi d'un any de procés sobiranista després del "pas al costat" d'Artur Mas

BARCELONA. El "pas al costat" que va donar Artur Mas i que va fer possible que Junts pel Sí (JxSí) formés govern sota la presidència de Carles Puigdemont va ser una decisió política determinant pel futur polític de Catalunya.



Va permetre concretar d'alguna manera el que havia plantejat la candidatura impulsada per CDC, ERC, ANC, Òmnium Cultural i diferents personalitats (JxSi), amb unes eleccions que van voler caracteritzar com a "plebiscitàries", per tal d'obtenir -han dit i repetit- "un mandat democràtic", que permetés iniciar el camí cap a la creació d'un nou Estat, desconnectat de l'espanyol.



Convergència es va reservar la presidència del Govern de la Generalitat al mateix temps que es proposava refundar-se com a partit, en un període molt transcendental però en el que, per raons complexes que convé discutir i analitzar, perd probablement l'hegemonia entre l'electorat nacionalista en benefici d'Esquerra Republicana.





I la CUP apareixia com a força determinant en l'escenari polític. Demostrava que tenia a les seves mans la possibilitat de permetre o impedir la formació de govern, fins el punt d'atrevir-se a dir que enviava Artur Mas "a la paperera de la història", però es va situar en una posició força incòmoda. Va pagar un preu molt alt en termes de cohesió interna per haver decantat la majoria parlamentària a favor del govern de JxSí, i es troba davant la necessitat de tancar ferides al mateix temps que s'esforça en conservar la seva influència social i electoral.

"Desconnexió", judicialització, referèndum...

Per analitzar el que ha passat en aquest any, el periodista Sergi Picazo entrevistarà un personatge que va ser clau, Antonio Baños, un activista social, també periodista, implicat en l'organització independentista de base castellanoparlant Súmate, que va encapçalar la candidatura de la CUP, després de ser elegit en eleccions primàries com a independent i va renunciar a la seva acta de diputat ara fa tot just un any.

I per contrastar diferents punts de vista sobre aquest temps de procés sobiranista, La Klau Crítica ha convidat al debat a l'escriptora nord-americana Liz Castro, resident a Catalunya i implicada a fons en el moviment independentista. Ha estat una de les dirigents més significades de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), on va optar al càrrec de presidenta, en competència amb Jordi Sánchez, que finalment va resultar guanyador,



En aquest mateix debat també participarà Guillem Martínez, intel·lectual, guionista i periodista que s'ha manifestat especialment crític amb el "procés". Martínez que va donar suport a a la candidatura d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona, és responsable de l'àrea de Catalunya a la publicació digital CTXT.



I Pau LLonch, productor, músic i activista compromès amb diferents moviments socials, enriquirà del debat des de les seves posicions indubtablement vinculades a l'esquerra independentista.



Un programa dedicat a l'anàlisi a fons no només sobre el que ha passat durant el 2016, el debat sobre temes tals com el "full de ruta", la judicialització de la política i la voluntat de "desconnexió", sinó també sobre les perspectives que s'obren, els acords i desacords entre partits i altres actors polítics, el referèndum, els calendaris polítics i les possibilitats reals que es reconegui Catalunya com a subjecte polític sobirà.