El Govern de la Generalitat podria anunciar aquest mateix dissabte "mesures tranquil·litzadores" que garantiran que "tothom podrà votar" aquest diumenge en el referèndum d'autodeterminació, tot i les actuacions de l'Estat per impedir que s'obrin tot els col·legis electorals. Aquesta és la convicció de les dues principals entitats sobiranistes, l'ANC i Òmnium Cultural, segons ha pogut saber Públic.



Les entitats precisen que el Govern català està verificant la "solidesa" d'un "mecanisme" per garantir el vot de tots els ciutadans convocats a les urnes en cas que es tanquin centres de votació, i que en cap cas es tractaria de vot electrònic. El Govern només anunciaria el seu pla alternatiu quan el tingui completament lligat i pugui garantir al 100% la seva aplicació.

Les entitats remeten igualment a l'anunci fet el dia anterior pel vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la compareixença en què va presentar el model d'urnes per al referèndum. Junqueras va dir que, encara que es tanquessin col·legis electorals o no es puguin formar formen algunes meses, "hi ha alternatives" per garantir el vot de tots els ciutadans, perquè "hi ha moltes formes de votar".



Proposta de diàleg fins el final

En paral·lel a aquest pla del Govern, les entitats han reiterat la seva crida a mantenir les mobilitzacions als centres de votació, per garantir que no els pugui tancar la policia. En roda de premsa al Centre Internacional de Premsa instal·lat a Barcelona per informar sobre el referèndum, el president de l'ANC, Jordi Sànchez ha demanat que en les properes hores es duguin a terme "tantes activitats com siguin possibles en tots els espais electorals", per impedir-ne el tancament. Al seu costat, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha fet una crida a tots els "veïns i veïnes" perquè "vagin a defensar les escoles" de manera "pacífica i democràtica".

Cuixart, de fet, ha precisat que aquesta crida no es refereix només a les hores prèvies a l'obertura dels col·legis, sinó també a les posteriors. En aquest sentit, ha demanat que "tothom estigui prop del seu col·legi electoral" durant tota la jornada de diumenge, fins i tot "un cop hagin votat". El president d'Òmnium ha raonat que, segons el "principi de proporcionalitat" que han de tenir en compte els cossos policials en les seves intervencions, aquests no poden "actuar" en un centre de votació on s'hi han congregat "multituds". Sànchez ha aportat el toc poètic a aquesta rida a la mobilització quan ha demanat als ciutadans que, si no poden "anar a dormir" a un col·legi, "que hi vagin a portar fruita, bombons o flors, que els ho agrairan".

La nova crida a la mobilització de les entitats sobiranistes -ja la van fer el dia anterior, en el míting final de la campanya del 'sí'- respon a una por concreta. Que l'Estat aconsegueixi que no es pugui votar en un nombre significatiu de col·legis electorals, amb el consegüent descens de la participació. I amb el que això implicaria de cara al reconeixement internacional del resultat de l'1-O. Així, Sánchez ha considerat que, tenint en compte els impediments per part del Govern central, consideraria "indubtablement" legítim el resultat amb una participació "d'un milió de persones" -molt per sota dels 2,3 milions que van votar el 9-N. No obstant això, ha demanat esperar a la nit de diumenge per fer aquest tipus de valoracions, perquè les interpretacions no podrien ser les mateixes "si hi ha hagut afectacions en centenars de col·legis o si no n'hi ha hagut".



A la vegada, els líders de l'ANC i d'Òmnium han reiterat el seu vistiplau a negociar un referèndum acordat amb l'Estat "fins a l'últim minut", segons ha emfasitzat Cuixart. "Mantenim la proposta de diàleg fins al final", ha dit, i ha recalcat que "ningú ens robarà el relat de l'acord". Sánchez ha afegit que ell, personalment, estaria "disposat" a un acord si l'Estat fes una oferta "abans de les 00h de diumenge. Amb la única "línia vermella" que aquest acord hauria de passar "imprescindiblement per un referéndum". "No ens deixarem robar el dret a decidir", ha tancat.

Els Mossos d'Esquadra tenen ordres del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de tancar els col·legis abans que comenci la jornada electoral. Però també tenen instruccions del seu major, Josep Lluís Trapero, de no fer ús de la força i d'actuar amb proporcionalitat. El resultat és que els agents no estan desallotjant els col·legis electorals on s'hi han concentrat ciutadans.