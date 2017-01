Andorra, la pàtria dels esportistes d'elit

BARCELONA.- Aquesta setmana comença una nova temporada ciclista marcada per la irrupció dels petrodòlars i una passió creixent pel Giro atès el domini implacable de Chris Froome al Tour de França. El tret de sortida el dóna el Tour Down Under, la prova australiana que ha decidit treure les hostesses del podi i acabar amb la dona-objecte al ciclisme masculí. De moment, una croada en solitari en l'extens calendari internacional de l'UCI World Tour.



La cita australiana és el primer tempteig, una competició en què els ciclistes aussies sempre volen destacar. És el cas de Simon Gerrans i Rohan Dennis, els dos darrers vencedors i favorits a lluitar de nou pel triomf a la general. El velocista de l'Orica i el contrarellotgista del BMC no només comparteixen nacionalitat: també lloc de residència. A l'altra banda dels antípodes, Andorra els ha acollit amb els braços oberts.



Fa prop d'una dècada, Xavier Florencio va ser un dels primers ciclistes professionals a enamorar-se d'Andorra. No va trigar massa a convèncer a Joaquim Rodríguez, que va exercir d'amfitrió per a l'arribada d'altres companys del Katusha com Ángel Vicioso o Dani Moreno. Paral·lelament, al país pirinenc s'hi van instal·lar els germans Meier de l'Orica, que van atraure a companys com Howson, Tuft o el mateix Gerrans.

En els darrers cinc anys l'increment de ciclistes professionals residents a Andorra ha estat notori. S'hi han instal·lat corredors com Esteban Chaves, Rui Costa, Dan Martin, Luis León Sánchez, Jonathan Castroviejo o Imanol Erviti. Aquest 2017 encara més ciclistes començaran a competir amb llicència andorrana i ja en seran una trentena. De fet, la meitat dels equips de l'UCI World Tour comptaran amb un o més ciclistes residents andorrans a les seves files.

Els avantatges fiscals per als esportistes residents

Aquest dissabte l'expilot de motociclisme Àlex Crivillé assegura en una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio que "a Espanya la fiscalitat és massa alta i per això tots els esportistes d'elit se'n van a fora. Qui no ho fa, és burro". Més enllà de la frase, el cert és que Andorra demostra que atrau campions de tota mena.



Des que va sortir de la llista de paradisos fiscals Andorra ha impulsat diverses accions per atraure fortunes procedents d'altres països. Els convenis per evitar la doble imposició signats amb França o Espanya són determinants. També l'establiment d'un IRPF de tipus únic al 10%, una xifra substancialment menor a la que paguen les rendes més elevades a la gran majoria de països europeus. A Catalunya, per exemple, el tipus màxim de l'IRPF és del 48% i fa poc temps era del 56%.

Les mesures econòmiques, a més, van vinculades a la creació d'un model de residència per a "professionals amb projecció internacional i per raons d'interès científic, cultural i esportiu". Els beneficiaris només estan obligats a residir al país un mínim de 90 dies/any. Els esportistes d'elit, aquí, hi encaixen perfectament.



És, doncs, una qüestió econòmica? Sí, però no només. Això és el que defensa Douglas Pate, president de l'International Committee de la Confederació Empresarial Andorrana. Aquest escocès que resideix a Andorra des de fa menys d'una dècada és una figura clau per entendre l'atracció esportiva del Principat. Ocupa el càrrec d'International Liaison Officer des de la Federació Andorrana de Ciclisme i no para de picar pedra per atraure l'atenció d'esportistes i mànagers dels millors equips del món. Exerceix, a la pràctica, d'ambaixador esportiu del país.



Pate assegura a Públic que "Els impostos són més baixos dels que pagaries a la majoria de països europeus. És una raó important per al ciclista que, a més, a Andorra, pot tenir un pis fantàstic pagant entre 800 i 1.500 euros cada mes. El cost de la vida és molt més baix que a Mònaco, on viu Froome, en què pots arribar a pagar fins a 7.000 euros de lloguer, o a Suïssa, país on resideix Contador". Sobre les crítiques als canvis de residència per motius fiscals, Pate recorda que anar a viure a Andorra és legal i transparent: "Qui decideix posar els diners a Andorra ho fa perquè és millor per a la seva família. Pot utilitzar un percentatge més alt dels diners que guanya si viu a Andorra".

Més enllà dels avantatges fiscals, l'escocès Douglas Pate destaca l'existència d'altres factors que atrauen els esportistes, com el clima, la seguretat o el terreny

L'escocès, però, recalca que els ciclistes aposten per Andorra per l'existència d'altres factors més enllà dels avantatges fiscals: «A Andorra es pot trobar pau, un espai on relaxar-se després de l'estrès de la competició i descansar entre muntanyes. A l'estiu l'aire és pur i la humitat molt baixa, i poden sortir a entrenar a les 10 del matí i fer-ho de forma continuada sense patir per l'excés de calor». I afegeix: «La seguretat també és rellevant. Hi ha molts ciclistes que tenen una parella jove, alguns amb fills, i han de viatjar constantment. Andorra és un país amb molta calma i això els tranquil·litza».



Molts ciclistes es troben habitualment per compartir els primers quilòmetres d'entrenament. El colombià Chaves ho explicava fa tres mesos en una entrevista al programa Dia E de RTVA: "Hi ha una grup molt gran, ja. La majoria són pares, porten els fills a la mateixa escola i ja saps que si passes per la rotonda que hi ha just al costat, cap a les 10 del matí, te'ls trobaràs a punt per sortir a entrenar. Hi ha ports com Envalira que són perfectes per posar-te a punt".

Esteban Chaves, protagonista de la Vuelta a Espanya 2015 que va viure una etapa completament andorrana. Jose Jordan / AFP

El motor, un altre sector en creixement a Andorra

Alguns dels millors pilots del món també han optat per residir a Andorra. En aquest àmbit el pilot Rubén Xaus ha assumit una tasca similar a la de Pate. Establert a Andorra des de fa 16 anys, exerceix d'assessor per als nouvinguts. Hi trobem des de protagonistes del Ral·li Dakar que acaba avui (Joan Barreda, Cyril Despres) fins als pilots del mundial de motociclisme (Àlex Rins, Bradley Smith, Héctor Barberá...).



El cas de Marc Márquez, que davant la pressió popular va decidir continuar residint a l'estat espanyol després d'haver-se filtrat que havia iniciat els tràmits per anar a viure a Andorra, va ser totalment aïllat. Ara, sense cap mena de pressió pública, és Maverick Viñales el que es planteja fer el canvi de residència .



Els germans Espargaró fa tres anys que són a Andorra i destaquen la possibilitat de practicar esports de muntanya al costat de casa. També posen en valor els entrenaments en altura, una constant en qualsevol entrevista a esportistes nouvinguts. L'Aleix, el germà gran, ha obert recentment una botiga de nutrició per a animals i ha declarat que veu el seu futur i el de la seva família lligat al país.

La incidència dels esportistes residents a Andorra

La figura de l'esportista resident, sovint, s'associa a una persona passiva sense cap vinculació amb el país d'acollida fiscal. En els darrers anys, però, la implicació d'alguns d'ells ha anat més enllà de la tasca esportiva.



El ciclista Leigh Howard acaba d'obrir un restaurant de menjar típic australià amb la seva dona, que és andorrana. Joaquim Rodríguez va decidir aliar-se amb l'exprofessional andorrà Emili Pérez per fundar l'escola de ciclisme Purito vinculada a l'Sprint Club. També ha creat una cursa ciclista popular a Andorra, La Purito, que s'ha consolidat ràpidament entre els amateurs per la seva duresa. Cedric Gracia, un exespecialista en BTT, ha assumit la direcció tècnica del circuit de Vallnord Bike Park. Toni Bou, 20 cops campió del món de trial, està plantejant muntar una escola al parc de Naturlàndia. I el mateix Xaus, treballa en un projecte per fomentar el motociclisme entre els joves a Pas de la Casa.

El campió del món Toni Bou en acció en una prova del mundial a Andorra. HRC

Tots ells són esportistes d'elit que han optat per residir a Andorra activament, iniciant projectes empresarials o de promoció de l'esport. En un país abocat als grans esdeveniments esportius (copa del món d'esquí alpí, etapes de la Vuelta o del Tour, la copa del món de BTT...), tot apunta que la presència d'esportistes d'elit continuarà creixent en els propers anys.



Douglas Pate ho dóna per fet: "No en tinc cap dubte. D'aquí a un parell d'anys ja hi haurà una cinquantena de ciclistes professionals residents. La Marca Andorra és important i es continuaran millorant els centres d'entrenament i de formació. En tennis, per exemple, s'està impulsant un projecte impressionant que atraurà l'atenció dels millors del món". Els circuits ATP i WTA, amb una pila de jugadors residents a Florida, Londres, Mònaco o Suïssa, ben aviat també podrien començar a mirar cap a Andorra, el país que comença a ser una referència per als esportistes d'elit.