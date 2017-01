Anna Gabriel demana a Podem "més rotunditat" en la impugnació del Règim

"Convindria en aquest moment més rotunditat més rotunditat en tot el que es refereix a la impugnació del Règim". És la percepció transmet Anna Gabriel a Pablo Iglesias en relació al que ha significat la irrupció de Podemos a la vida política espanyola.



La diputada de la CUP exposa, en entrevista amb Iglesias, els motius pels quals l'esquerra independentista catalana va decidir donar suport al govern de Junts pel Sí i les tensions que això ha creat entre els seus companys de militància.



"l'anomalia que vivim a l'Estat espanyol, que fa que sigui impossible fer un referèndum, és el que explica aquesta aliança tan antinatura", diu Gabriel en el programa Otra Vuelta de Tuerka, que es difon a través de Público TV.

"Ens volen destrossar"

En la mateixa entrevista, Anna Gabriel assegura que Junts pel Sí, que va ser un 'artefacte' que no va aconseguir l'objectu pel qual va ser dissenyat, té la voluntat d'eliminar i "destrossar" la seva organització, la CUP.



La diputada explica el seus origens, a Sallent, i molts trets significatius de la seva història personal. "Soc producte de la classe treballadora", diu. Parla extensament de les raons per les quals creu que l'esquerra independentista ha crescut al llarg dels anys a Catalunya, manifesta la seva sorpresa pel fet que ara els donin consells aquells que mai van parar atención en la seva existència i diu que espera que des del món de Podem "no se'ls miri com a subjecte estrambòtic, sinó com a subjecte polític que vol decidir".