Antonio Baños: “Podem és l'enemic de l'independentisme”

BARCELONA.- “Podem és l'enemic de l'independentisme”, ha assegurat Antonio Baños durant una entrevista a LaKlauCrítica quan fa un any de la seva renúncia com a president del grup parlamentari de la CUP. El també periodista ha criticat la formació i les altres candidatures de l'espai dels Comuns per no acabar de trencar amb el règim del 78 i dilatar el procés de ruptura que demanen els partidaris de la independència. “Els Comuns han fet un gir: sembla que han assumit les institucions del règim”, ha defensat.

Per l'exdiputat cupaire, els Comuns "han fet un gir" i sembla que "han assumit les institucions del règim del 78"

Baños ha denunciat que els Comuns “haurien de tenir una actitud diferent” perquè sembla que “estan fent un pujolisme d'esquerres”. “Això té una paraula: autonomisme”, els hi ha retret. Per això ha sostingut que les aliances polítiques entre les esquerres catalanes, des de la CUP fins als Comuns, només passen per impugnar el règim hegemònic: “Hem de teixir aliances amb tot aquell que vulgui impugnar el règim del 78”.

L'exdiputat independentista, ara membre de les entitats Súmate i l'Assamblea Nacional Catalana (ANC), ha manifestat el seu desig que aquesta legislatura de 18 mesos es tanqui amb l'aprovació dels pressupostos i la celebració del referèndum. “M'agradaria que hi hagués pressupostos i anar al referèndum, però la capacitat de pressió de la CUP ha d'existir”, ha puntualitzat. Baños ha defensat que el procés cap a la independència “ha tingut moments molt delicats, però tot ha anat raonablement bé”.



“Si ens refiem de Junts pel Sí queden sis mesos perquè s'acabi el procés”, ha afegit confiant en la promesa electoral del govern català. Considera, a més, que el “procés com a mobilització popular ha complert les seves fases i que ara són les institucions les que han de modificar l'statu quo”. “No podem tornar a l'autonomisme perquè estarem tots fastiguejats, sobretot les classes populars”, ha afirmat durant l'entrevista amb el periodista Sergi Picazo.

Baños dubta que Artur Mas hagi passat a la "paperera de la història" i considera que té "algun neguit per tornar"

Preguntat per la necessitat d'eixamplar el suport social a la independència, ha apostat per fer-ho “sobretot cap a les classes populars, amb gent que tot i no ser independentistes volen un canvi de sobirania”. “Hem de fer un esforç per incorporar aquesta gent a un procés subversiu, de ruptura democràtica”, ha convidat.



Antonio Baños no s'acaba de creure que la CUP, un any després de la investidura de Carles Puigdemont com a president, hagi enviat a “a la paperera de la història” l'expresident Artur Mas. “Ara els seus el tornen a considerar candidat. És un personatge que és difícil que es retiri en silenci. Algun neguit deu tindre per tornar”, ha especulat.

El procés s'acaba amb referèndum?

Durant el debat de LaKlauCrítica sobre l'estat del procés un any després del “pas al costat” d'Artur Mas, els tertulians Pau Llonch i Liz Castro, de vocació independentista, van defensar el progrés de l'independentisme i la culminació del procés abans de 2018 amb la celebració del referèndum. A l'altre extrem de l'anàlisi, l'escriptor i periodista Guillem Martínez va explicar perquè considera que el procés no deixa de ser una “gran il·lusió” i que no ha canviat re en els darrers sis anys.



“No estem al mateix lloc que estavem l'any passat. S'han donat dos gestos de coherència política de la CUP contra tothom: desplaçar una conducció personalista que encarnava les retallades [amb la dimissió de Mas] i tombar els pressupostos que ens han portat al referèndum”, va defensar l'activista Llonch, membre de la CUP i la Crida per Sabadell. Per això, va assegurar que ara “és una trampa vincular pressupostos amb referèndum”.



Al seu costat, Liz Castro, que ha estat dirigent de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), va admetre que van pensar “que el procés seria més fàcil”, però que “ara hi ha un president a favor del referèndum i abans no”. “Sí que han passat coses. Hem de veure si creiem amb la democracia o no...”, va afegir en referència als anys de movilitzacions independentistes.



Per contra, Martínez, autor del llibre La Gran Ilusión (2016) que parla del fenomen, va considerar que amb el procés “no ha canviat res”: “No és l'últim any del procés. Podria durar 30 anys. És un mecanisme propagandístic que facilita governar”. Per això, va defensar que aquesta legislatura no serà excepcional, sinó que serà com a qualsevol altre. “El procés ciutadà va acabar al 2012 quan l'ANC l'entrega al Govern i aquest l'utilitza políticament”, va espetar.



Sobre el referèndum promès pel Govern de Puigdemont, Martínez va defensar que “no hi ha una cultura de la desobediència per fer un referèndum unilateral”, però va acceptar que tot i no ser impossible, ara és difícil que hi hagi un referèndum pactat amb l'Estat. En aquest sentit, Llonch va ser contundent: “És utòpic pensar que l'Estat no utilitzarà la repressió”.



Pel que fa a l'adhesió dels comuns al referèndum, en Pau Llonch va fer una crida “a facilitar el debat intern i respectar les veus independentistes del partit”. “Barcelona en Comú no pot obstaculitzar el referèndum perquè són democràtics. Ningú vol tornar a fer un 9N i per això vull que els comuns hi puguin donar el seu suport”, va afegir Liz Castro. Davant això, Guillem Martínez va concloure: “Els comuns no seran culpables que no hi hagi referèndum”.