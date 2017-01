Aràbia Saudita busca una sortida econòmica per a les seves desastroses aventures militars

JERUSALEM - A mitjans de l'any passat Riad va anunciar que revitalitzaria la seva economia per fer-la més competitiva i menys dependent del petroli, però Aràbia Saudita continua enredada en gairebé tots els conflictes militars de la regió, fins a tal punt que aviat haurà de tornar a determinar les seves prioritats internes i externes.



Si fa exactament un any Muhammad bin Salman, el fill del rei Salman de tan sols 31 anys, semblava estar al cim de la glòria, un any després el ministre de Defensa més jove del món està considerant quins passos donar per fer front als nefastos 12 últims mesos, que han estat marcats per revessos militars i polítics.

El Programa per a la Transformació Nacional (PTN) anunciat a la primavera preveu triplicar en només tres anys els ingressos derivats de qualsevol altre origen que no sigui el petroli, que constitueix el 39 per cent del producte interior brut. No obstant això, analistes occidentals consideren que aquest PTN peca d'massa ambiciós i en la pràctica és irrealitzable. Una característica essencial del PTN consisteix a reduir significativament la intervenció de l'Estat en l'economia, la qual cosa exigirà un enorme esforç als diferents sectors econòmics no estatals, a més d'una gran reducció dels subsidis amb què compten la major part de les famílies saudites.



El PTN preveu desenvolupar indústries com la mineria i el turisme, així com la creació de prop de mig milió de llocs de treball al sector privat per al 2020. Alhora, preveu retallar els populars subsidis d'aigua i electricitat, així com reduir significativament la càrrega de salaris que suporta l'Estat.

Aràbia Saudita ja no pot mantenir el seu pols permanent amb l'Iran

Tot això i molt més s'ha de fer després d'un prolongat període en què el preu del cru ha estat i continuarà sent molt barat en comparació amb els 120 dòlars el barril que va aconseguir fa no gaires mesos. Als mercats hi ha un excés de petroli i és precisament ara quan Aràbia Saudita més necessita aquests diners.



Segons The Economist, mentre per funcionar bé l'Iran en té prou que el barril de cru estigui a 55 dòlars, Aràbia Saudita el necessita a 80 dòlars. Amb els barems actuals, Aràbia Saudita simplement no podrà donar suport decisivament als seus nombrosos aliats a la regió, és a dir no podrà mantenir el pols permanent amb Teheran. Alguns dels conflictes en què Riad està implicada es van originar quan el barril es trobava a 120 dòlars i des de llavors les coses han canviat radicalment, tant al Iemen, com a Síria o el Líban, on es lliuren les grans batalles pel domini de la regió.



En un primer moment els líders saudites no ocultaven la seva satisfacció amb la caiguda del preu del cru. Comptaven amb què ells tenien suficients reserves de divises per fer front a una crisi temporal. No obstant això, la crisi ha durat més del compte i Teheran mai ha arribat a estar a punt de col·lapsar, com van pronosticar els saudites.

Riad perd en tots els fronts: Síria, Líban, Iemen, Iraq i Egipte

Aquest últim any ha estat l'annus horribilis de l'Aràbia Saudita. A Síria, fa dotze mesos els rebels que compten amb el suport de Riad dominaven a Alep, mentre que fa pocs dies s'ha consolidat la derrota d'aquests aliats saudites a mans de l'Exèrcit sirià, de Rússia i de les milícies xiïtes de l'Iraq i d'Hesbol·là. Paral·lelament, la situació econòmica ha arribat a tal extrem que a finals de novembre Riad va acceptar reduir dràsticament la producció de petroli en benefici de l'Iran en el marc de l'OPEP, tot perquè el preu del petroli es recuperi en els mercats; una recuperació per a la qual Riad no compta amb cap garantia.



Al Líban, fa un any, Hezbol·là, el gran aliat de l'Iran, jugava un paper polític secundari mentre que ara acaba d'aconseguir l'elecció d'un president del país que és clarament proiranià. Els esforços de Riad no han aconseguit aturar aquest moviment que ha desbloquejat l'entrellaçament polític al Líban.



La guerra del Iemen ha estat un altre conflicte que Riad ha triat per frenar la influència regional de l'Iran. En el transcurs de l'any passat, els atacs dels houthis dins de territori saudita s'han multiplicat i aquesta guerra en la qual es va obstinar Muhammad bin Salman es troba molt lluny del seu final i ha minvat el capital polític i militar dels saudites.



Fa un any va arribar a l'Iraq el primer ambaixador saudita en 25 anys. Ara Aràbia Saudita torna a estar sense ambaixador a Bagdad. Iraq és un país de majoria xiïta que s'alinea amb l'Iran, de manera que mentre no canviïn les coses serà molt difícil que Riad pugui comptar amb un ambaixador estable a la capital iraquiana.



La guinda de tot aquest panorama està a Egipte, on el president Abdel Fattah al Sisi pràcticament ha trencat les relacions amb Riad després que les autoritats saudites suprimissin l'ajuda de petroli a Egipte. Sisi ha arribat a un punt en què, per tortura dels saudites, realitza declaracions prosirianes i proiranianes, a més de prorusses.



L'únic país amb el qual Riad ha millorat les relacions en els últims temps ha estat Israel. Tot indica que les relacions bilaterals, encara que semiocultes, van per bon camí. No obstant això, és molt arriscat posar tots els ous al niu israelià i això es pot tornar en algun moment en contra dels saudites.



En aquest context, els saudites estan estressats amb l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. A Riad resen perquè les seves declaracions antimusulmanes durant la campanya electoral siguin només per a ús domèstic i no repercuteixin en la política general de Washington respecte al Pròxim Orient. També centren les seves esperances en que els desastres de les seves pròpies aventures militars es resolguin gràcies a un pla econòmic de caràcter revolucionari i, per tant, molt arriscat.