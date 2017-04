L'Exèrcit dels Estats Units ha llançat la major bomba no nuclear, la coneguda com la "mare de totes les bombes", sobre l'Afganistan, segons ha informat aquest dijous el Pentàgon.



Per primera vegada en la història, els EUA han utilitzat la bomba GBU-43 Massive Ordnance Air Blast (MOAB), un gegantesc projectil de 9 metres de llarg i unes 10 tones de pes, de les quals el 80% són explosius d'alta potència. És la més poderosa que existeix sense utilitzar combustible nuclear i, fins ara, només s'havia fet servir fins ara en proves controlades.



L'arma, segons el Pentàgon, va ser llançada des d'un avió MC-130 contra un complex de túnels de l'Estat Islàmic (EI) a la província de Nangarhar (Afganistan), a l'est del país, prop de la frontera amb el Pakistan, on fa uns dies hi va haver un combat cara a cara entre els EUA i els jihadistes en què va morir un membre de les forces especials estadounideses.

La GBU-43 Massive Ordnance Air Blast en un lllançament de prova a Florida el novembre de 2003. - REUTERS

La zona on ha caigut la bomba és una remota regió on els milicians de l'Estat Islàmic s'han assentat per ampliar la seva presència a la que anomenen província de Khorasan, que forma part del seu autoproclamat califat. L'Exèrcit nord-americà es troba avaluant en aquests moments l'impacte de la bomba. El llançament va ser ordenat directament pel comandant de les forces nord-americanes a l'Afganistan, el general John Nicholson.



El Govern de l'Afganistan ha confirmat el llançament, que va ser revelat poques hores després de tenir lloc a les 19.32 hora local (15.02 GMT), amb una urgència poc habitual en operacions d'aquest tipus. "Aquesta operació portava mesos en preparació i no tenim constància de víctimes civils", ha declarat el portaveu del Govern, Sediq Sediqqi.



El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat que va donar "total autorització" a les Forces Armades perquè utilitzessin la "Mare de totes les bombes" contra l'Estat Islàmic.



Trump, que va comentar el bombardeig breument després d'una reunió a la Casa Blanca amb caps de bombers, no va entrar en detalls i tampoc va explicar si aquesta acció envia un missatge a països com Corea del Nord.



"No sé si mana o no un missatge. Corea del Nord és un problema i ens ocuparem d'ell", ha afirmat el president nord-americà, en al·lusió al polèmic programa nuclear nord-coreà que Washington rebutja de ple.



El portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha indicat avui que l'objectiu era acabar amb un "sistema de túnels i coves" de l'Estat Islàmic a l'Afganistan que "els permetia moure amb llibertat i atacar amb més facilitat als assessors (militars) nord-americans i les forces afganeses ".

"El bombardeig estava dissenyat per minimitzar el risc per a les forces afganeses i nord-americanes que desenvolupen operacions sobre el terreny en aquesta zona, alhora que es maximitza la destrucció de combatents i instal·lacions de l'Estat Islàmic", han dit des del Pentàgon en un comunicat. "Aquesta és la munició adequada per reduir els obstacles i mantenir el ritme de l'ofensiva contra l'Estat Islàmic", ha afegit el general Nicholson, que ha destacat que els jihadistes han estat treballant en defenses subterrànies i búnquers.



La "mare de totes les bombes" mata amb la imponent pressió d'aire que genera. El Pentàgon assegura que han pres "les precaucions per evitar víctimes civils", malgrat que el projectil, que és guiat a l'objectiu només durant la caiguda, no és considerat com un arma de precisió.