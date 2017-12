L’elecció de l’Hospitalet de Llobregat per a l’acte central de campanya no és una casualitat. Des de bon principi, Ciutadans (C's) va deixar clar que un dels seus objectius pel 21D era captar el vot de l’extraradi, concretament del Baix Llobregat, comarca que el 2015 van aconseguir tenyir de taronja. En les eleccions més disputades i amb les enquestes donant uns resultats molt similars per a les formacions d’Albert Rivera i d'ERC, C's ha posat el peu a l’accelerador aquesta setmana per captar aquells últims vots indecisos. L’objectiu: esgarrapar-li vots al PSC.

L’acte, festiu i multitudinari, ha començat amb el famós rap i la insistència en l’origen andalús d’Arrimadas. En un intent d’arribar els votants que persegueixen, aquells tradicionalment socialistes, la jornada ha estat animada amb una Chirigota vinguda des de Cadis. “De Gispert em va dir que me’n tornés a Cadis, així que jo he decidit portar-li Cadis aquí”, ha començat Arrimadas.

Arrimadas: “queden quatre dies per acabar amb el monotema del procés”

Amb una afonia considerable, Inés Arrimadas ha insistit en què no només es tracta d’una victòria o un canvi de govern, sinó que la importància d’aquestes eleccions rau en el fet que poden significar el canvi d’una etapa. “Us imagineu quatre anys més de procés? Catalunya és forta, però no sé si seria capaç de suportar quatre anys més de procés. Volem quatre anys de futur i polítiques socials. Ja n’hi ha prou, la gent a Catalunya té ganes de canvi”.



Tal com estan fent tots els partits aquesta última setmana de campanya i davant la imminència de les eleccions, la líder de C's ha insistit en la petita diferència de vots que els podrien donar la victòria el 21 de desembre, segons les enquestes. “El resultat serà molt ajustat, això ja ho sabem, però des d’aquí us dic que l´únic vot que pot guanyar és el de Ciutadans, ens hi juguem massa”.

Fent una recapitulació de què ha passat aquests dos últims mesos però sense mencionar la violència policial de l’1 d’octubre, els empresonaments o la intervenció de les institucions catalanes després de l’aplicació del 155, que per cert, no ha sortit en tot l’acte, Arrimadas ha dit amb to contundent que no s’ha d’oblidar. “No oblidarem el que ha passat durant aquests quatre anys i el que els nacionalistes han fet en aquesta regió. No ens oblidarem de les empreses que han marxat, les famílies que s’han barallat o els grups d’amics que s’han deixat de parlar pel tema polític. No oblidarem els insults de la Generalitat i com vam callar al Parlament”.

Si a en Puigdemont se’l recordarà per ser el president del procés, Inés Arrimadas vol que se la recordi per ser la primera presidenta que fa política pensant en les persones i no en els territoris, pensant en el futur i no en el 1714, ha dit. “Vull seny català. Els nacionalistes han deixat el seny i la senyera i han agafat l’estelada. Vull deixar tot això enrere: vull la reconciliació després d’aquests mesos de fractura”.

Rivera: “el PSC ha pactat dos cops amb ERC, no ens la podem jugar de nou”

Albert Rivera ha centrat el seu discurs en la importància de pertànyer a la Unió Europea i en la necessitat no només de derrotar el bloc nacionalista, sinó també el PSC. Conscient de parlar davant l’antic cinturó roig, el líder del partit taronja ha fet referència a les legislatures del tripartit: “El qui votin el PSC no sabran on va el seu vot. Els que dubten entre PSC i Ciutadans, els podem assegurar que nosaltres mai pactarem amb els nacionalistes. Recordeu que el PSC va pactar dos cops amb ERC i ara no ens la podem jugar de nou”. Rivera també ha apostat pel diàleg i en la necessitat de vèncer el populisme i el nacionalisme: “Hem de seure a la taula i no aixecar-nos fins a aconseguir un nou govern per a tots els catalans i catalanes. Estem farts de la superioritat moral del nacionalisme”.

Albert Rivera en miting central de campanya de C's / EFE Enric Fontcuberta

Ha recalcat, com ja ho havia fet Arrimadas, en “el grapat de vots” que els poden donar la victòria, en referència a les enquestes publicades on situen el partit taronja i ERC com a possibles vencedors del 21 de desembre. També ha fet èmfasi en el passat fora de la política de la candidata: “Hem de votar Arrimadas perquè és una persona preparada que ha treballat fora de l’àmbit polític. Jo no vull veure governs de persones que no han treballat mai fora de la política, vull que governi algú que sàpiga què vol dir aixecar la persiana cada dia” i ha assegurat que si ella guanya, “canviaran més coses en quatre anys que en 40 anys de governs nacionalistes”.



No han faltat referències al referèndum de l’1 d’octubre, data “en la que tots ens vam sentir humilitats, tristos i plens d’impotència i ràbia”. Cap paraula per als presos i poques referències al govern a l’exili, potser perquè saben que no són els seus principals rivals.