El nou PDeCAT, que ahir dissabte va aprovar integrar-se dins de la Crida Nacional per la República promoguda per l'expresident a l'exili Carles Puigdemont, els presos polítics del partit i JxCat, aposta per fer efectiva la República "al més aviat possible". Així ho estableix una ponència aprovada aquest diumenge, de la qual n'ha saltat una altra formulació que demanava una via més ràpida per a la independència, i que propugnava implantar la República "de forma immediata".



La fórmula l'ha aprovat el plenari de l'assemblea del PDeCAT, que se celebra des de divendres al Palau de Congressos de Barcelona, per un marge molt ajustat: 415 vots en contra d'incloure l'expressió "de forma immediata", per 406 a favor i 60 abstencions, segons informa Europa Press a partir de fonts del partit. En la votació en comissió de la ponència, de fet, s'havia imposat la via "immediata", però amb un marge també ajustat que ha fet que la decisió final es traslladés al plenari.

Igualment s'ha hagut de decidir en el plenari -i igualment de forma ajustada, per 363 vots a favor i 350 en contra- que els estatuts del partit incloguin la "unilateralitat" com a via per arribar a la independència. La direcció sortint s'hi oposava per evitar possibles problemes legals al Ministeri de l'Interior, on es registren els estatuts de les formacions polítiques de l'Estat.

Després de la renúncia el dia anterior de la fins ara coordinadora general, Marta Pascal, per no comptar amb "la confiança" de Puigdemont, l'assemblea ha elegit una nova direcció, que estarà encapçalada per David Bonvehí –fins ara, coordinador d'organització, formant tàndem amb Pascal– com a president, i la diputada al Congrés Míriam Nogueras com a vicepresidenta.



El partit recupera les potestats executives del càrrec de president, que s'havia dotat d'un caràcter simbòlic després del congrés fundacional, ara fa dos anys, i que havia ocupat l'expresident Artur Mas fins a la seva renúncia al gener d'aquest any. No obstant això, l'autèntic home fort del partit és ara sens dubte Puigdemont, que ha obtingut una direcció del seu gust, que haurà de formalitzar el camí cap a la integració en la seva Crida Nacional. Una integració que es preveu gairebé total –i que podria fins i tot acabar en una pràctica dissolució–, després de la derrota de Pascal, que pretenia mantenir un PDeCAT "fort" dins de la Crida Nacional.

Vot de càstig a la nova executiva

No obstant això, hi ha matisos. La llista guanyadora ha rebut un important vot de càstig: s'ha imposat amb el 65% dels vots, pel 29% de la candidatura liderada pel president del partit a Badalona, David Torrents, que demanava llistes desbloquejades, i que ha estat presentada a darrera hora. Un resultat que reflecteix que, tot i que Puigdemont és el gran vencedor de l'assemblea, haurà de tenir en compte també un no menyspreable percentatge d'associats crítics en major o menor grau.



"Hem fet el que tocava", ha resumit el propi Puigdemont, en intervenció per videoconferència en la clausura de l'assemblea, referint-se a la decisió aprovada dissabte de fer convergir el partit en la Crida Nacional, i de demanar als militants que s'hi adhereixin a títol individual. "Si bé els espais ideològics han de continuar existint, que fem una defensa col·lectiva de Catalunya és una prioritat. Per això, la resposta positiva de tots vosaltres a la Crida Nacional. Aquesta decisió va en la línia del que aquesta gent ens està demanant", ha afirmat Puigdemont.

En la mateixa línia s'ha expressat el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha cridat les bases del PDeCAT a aprofitar "l'oportunitat" de sumar-se a la Crida Nacional, per aconseguir l'objectiu de la independència. "Tenim un enorme lideratge transversal en aquest país que és el president Carles Puigdemont", ha subratllat.



També ha instat a adherir-se a la Crida Nacional el nou líder nominal del partit, David Bonvehí. "Es pot ser del PDeCAT i ser de la Crida. És més, si ets del PDeCAT, has de ser de la Crida, per tant, participeu-hi", ha demanat.



Artur Mas, que no va ser present en la presentació del projecte de la Crida Nacional, el passat dilluns, i que havia mantingut un perfil baix durant tota l'assemblea, ha vingut a avalar la iniciativa de Puigdemont. "La desunió és el verí que pot liquidar el sobiranisme", ha expressat, coincidint així amb l'objectiu de la Crida Nacional d'integrar tot l'independentisme en un sol moviment.