Augmenta la tensió entre José Luis Ábalos i Ximo Puig després de la crisi del PSPV 

La dimissió del president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez; la suspensió de militància i la previsible renúncia a l'escó i a deixar les funcions de l'Alcaldia d'Ontinyent en mans del seu tinent d'alcalde, Rebeca Torró -per estar sent investigat pels presumptes delictes de malversació i prevaricació-, ha empitjorat el vell enfrontament entre el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, i el secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos.



Ximo Puig, des que es va conèixer la detenció de Rodríguez, es resistia a prendre una decisió en calent i apartar-lo del partit, però no va trigar en arribar-li des de Ferraz la contundent decisió d'aplicar el Codi Ètic sense miraments, una ordre directa d'Ábalos.



El president valencià es resistia i tenia molts dubtes, però finalment va emetre un comunicat incidint en la presumpció d'innocència del president de la Diputació, encara que el va apartar del partit i va proposar a un altre candidat per presidir la corporació provincial.

En aquest mateix comunicat, Puig proposava nomenar a Toni Gaspar per substituir a Rodríguez al capdavant de la secretaria provincial del Partit Socialista del País Valencià (PSPV) i de la Diputació per tancar les portes a qualsevol altra operació per part del secretari d'Organització del PSOE. I això no va agradar a Ábalos, que va intentar també una maniobra per buscar un altre candidat més afí, encara que no va aconseguir els suports.



I és que tot indica que Ábalos, des de la seva poderosa posició en el partit i al Govern, vol fer-se amb les regnes del PSPV i desbancar a Puig, pel que també ha utilitzat la figura del Delegat del Govern nomenant a Juan Carlos Fulgencio, mà dreta del ministre de Foment en la Secretaria Provincial de València. Aquest nomenament, a més, es va fer sense consultar al president de la Generalitat, segons fonts properes a Puig.



Fulgencio va ser un dels més fidels defensors de Sánchez durant les primàries i va estar recolzant la candidatura de Rafael García quan es va presentar a les primàries valencianes enfront de Puig per a la Secretaria General del partit.

L'enfrontament està servit, perquè Puig no va a tirar la tovallola. El seu compromís era presentar-se per última vegada a la Presidència de la Generalitat i, acabada la següent legislatura, abandonar la primera línia política a tots els nivells.



Però, abans d'això, Puig volia controlar la seva successió i no deixar el PSPV en mans de Ábalos i, precisament, Jorge Rodríguez estava en totes les paperetes per a substituir-lo, encara que en els últims mesos s'havia refredat la relació entre ells per l'obstinació de Rodríguez a aspirar a la secretaria provincial.



Puig, que havia millorat les seves relacions amb Pedro Sánchez després de vèncer en les primàries, és conscient que el líder socialista va donarà carta blanca a Ábalos per intentar fer-se amb una federació que sempre té molt pes a l'hora de determinar el futur del partit. Tot indica que, de nou,