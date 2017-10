Catalunya "ha rebutjat la violència" policial aquest dimarts. Aquest és el missatge que ha donat la Taula per la Democràcia en l'acte culminant de la jornada de vaga, en una multitudinària manifestació que ha aplegat desenes de milers de persones a la Plaça Universitat de Barcelona, que s'ha celebrat en paral·lel a protestes davant dels ajuntaments de municipis d'arreu de Catalunya.

En la concentració s'ha proclamat que "avui hem aturat el país". En un manifest llegit durant s'ha assenyalat que aquest dimarts "la ciutadania" de Catalunya "ha rebutjat la violència exercida pels cossos de seguretat de l'Estat" durant el referèndum de l'1-O", i que aquesta mateixa ciutadania ha denunciat "pacíficament, però amb fermesa", la "vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques".

La manifestació l'havia convocada la pròpia Taula per la Democràcia, formada pels sindicats i entitats com l'ANC i Òmnium Cultural, coincidint amb la jornada de vaga. Els convocants han cridat els ciutadans a "la defensa d’un marc democràtic" basada "en el diàleg i no en la força". Però també han demanat ajut exterior. En concret, han demanat als partits polítics estatals i europeus que "facin tot allò que sigui necessari per garantir els drets fonamentals i les llibertats de la ciutadania de Catalunya".

A la vegada, els convocants han exigit la "immediata retirada dels cossos policials estatals" desplaçats a Catalunya per reprimir el referèndum. Avui mateix, fonts del Port de Barcelona han divulgat que els dos vaixells noliejats per allotjar els agents romandran a la ciutat fins al dia 11 d'octubre, quan estava previst que salpessin demà dimecres.



(Hi haurà ampliació)