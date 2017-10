El consell d'administració del Banc Sabadell, la segona entitat financera de Catalunya, ha aprovat aquest dijous traslladar la seu a Alacant, segons han avançat EFE i Europa Press a partir de fonts financeres. La decisió vol avançar-se a una possible declaració d'independència des del Parlament, amb l'objectiu d'assegurar-se continuar sota el paraigua del Banc Central Europeu (BCE), i mantenir aixi l'accés a les seves línies de liquiditat.



Un cop presa aquesta decisió, el canvi de seu pot fer-se efectiu en qualsevol moment de forma imminent, ja que els estatuts de l'entitat no exigeixen que un canvi de seu dintre les fronteres espanyoles passi per l'aval de la Junta General d'Accionistes. Si que ho exigeixen, en canvi, per al "trasllat de domicili a l'estranger".

Alacant, per implantació i infraestructura

El canvi de seu del segon banc català en volum de passiu s'ha estat esperant durant tota la jornada, després que l'entitat hagués convocat una reunió extraordinària del seu consell d'administració amb l'únic ordre del dia d'analitzar "un possible canvi de domicili social", segons havia comunicat com a fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).



L'elecció d'Alacant, per davant d'altres ciutats de l'Estat, respon tant a la quota de mercat de l'entitat al País Valencià com a la infraestructura disponible, ja que és on hi ha les oficines centrals de l'antiga Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM), absorbida pel Banc Sabadell el 2012.



Els inversors han premiat la decisió, amb un increment del valor de l'acció d'un 6,16% a les sis de la tarda, respecte al preu d'obertura de la jornada. De fet, Banc Sabadell és el valor amb millor comportament del dia a l'Ibex-35. El segon és Caixabank, la primera entitat financera catalana (+4,93%), que també ha difós que estudia un possible canvi de domicili social fora de Catalunya.