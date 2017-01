Barcelona aprova el pla d'allotjaments turístics amb el suport d'ERC i l'abstenció de la CUP

BARCELONA. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat en votació nominal aquest divendres el pla per regular els allotjaments turístics de la ciutat, amb el que es vol reduir aquesta activitat en alguns barris del centre.



El Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT) preveu zones en les que no hi podrà haver nous establiments i altres de creixement limitat.



El pla planteja dividir la ciutat en una zona de decreixement, en la qual no es podran obrir nous allotjaments tot i que tanquin altres --la zona 1, a Ciutat Vella, part de l'Eixample, el Poblenou, Vila Olímpica, Poble Sec, Hostafrancs i Sant Antoni -, una zona 2 de congelació --només podran obrir nous si tanquen actuals--, i les zones 3 i 4, de creixement limitat.



Ciutadans ha demanat que la votació fos nominal davant la convicció que el pla tindrà conseqüències jurídiques i que, al seu entendre, no té les suficients garanties legals, un extrem rebutjat de ple per la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz.



Els quinze regidors de BComú i PSC, els grups de govern, i els cinc d'ERC, han votat a favor de l'aprovació i els tres de la CUP s'han abstingut.



Nou regidors de CiU, els cinc de Ciutadans i els tres del PP han votat en contra.



Tots els grups han reiterat en el debat els arguments utilitzats en les últimes setmanes i han coincidit en la necessitat de regular l'activitat d'allotjament turístic a la ciutat, sobre la qual pesa una moratòria de suspensió de llicències a tota la ciutat des del principi deL mandat.



Tot i que els regidors de la CUP s'han abstingut, la intervenció de la seva presidenta, Maria José Lecha, ha estat la més dura, ja que ha acusat de "xantatge" al govern municipal i ha declarat "la guerra al creixement turístic i als projectes hotelers" que seguiran endavant.



Lecha ha assegurat que l'abstenció de la CUP, que permet l'aprovació del Pla especial urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), "no és un vist i plau, sinó el resultat d'un xantatge", perquè el govern municipal ha plantejat que si no s'aprovava el pla s'aixecava la moratòria i s'abocava la ciutat "a la barbàrie".



La presidenta del grup anticapitalista ha cridat a la "lluita al carrer contra tots i cadascun dels projectes" d'allotjaments turístics i ha assegurat que seran "el pitjor malson" per als seus promotors.