Barcelona condemna l'ocupació israeliana de Palestina

La comissió de Presidència, drets de la ciutadania, participació, seguretat i prevenció de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimecres una proposició amb contingut de declaració institucional presentada per BComú que condemna l'ocupació israeliana i les polítiques de colonització dels territoris palestins. La proposició ha comptat amb els vots a favor del Govern municipal -BComú i PSC-, ERC i la CUP, l'abstenció del grup Demòcrata i del regidor no adscrit Gerard Ardanuy, i els vots en contra de C's i PP.



El text acorda reafirmar la posició del consistori de defensar els drets humans i la legalitat internacional com a "principis rectors d'un model de relacions internacionals que es basi en la dignitat de les persones i fomenti la justícia global". També proposa explorar vies per poder aplicar el principi d'extraterritorialitat a través de mecanismes de contractació i compra pública que introdueixin criteris de responsabilitat internacional i respecte pels drets humans.

Ha instat la Generalitat i les autoritats locals a estudiar mesures perquè les empreses respectin els drets humans, així com l'adhesió de l'Ajuntament a una resolució pel respecte dels drets humans per part de les empreses catalanes a l'exterior. Així mateix, ha reclamat reconèixer la legitimitat d'iniciatives i campanyes no violentes promogudes per la societat civil palestina i internacional per reivindicar la defensa dels drets humans i del dret internacional, i traslladar els acords a la Unió Europea (UE).



El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha assegurat que la situació a la franja de Gaza és "inadmissible" i que l'ocupació israeliana no pot continuar, i Jordi Coronas (ERC) ha defensat impulsar mecanismes de responsabilitat internacional. El regidor de la CUP Josep Garganté ha subratllat que aquesta proposició és només "un petit pas" dels que hauria de fer la ciutat en aquest sentit, mentre que la regidora del PSC, Carmen Andrés, ha destacat el compromís de la capital catalana amb la pau justa i duradora.



La comissió també ha aprovat una proposició de la CUP en la qual es demana a la Generalitat que expressi als Estats Units la seva condemna pel bloqueig econòmic contra Cuba, i que ha rebut els vots favorables del Govern municipal i ERC i l'abstenció del grup Demòcrata, Cs, PP i el regidor no adscrit. El text mostra el suport de l'Ajuntament a l'aixecament del bloqueig econòmic, comercial i financer que el govern dels EUA manté contra Cuba, així com animar a derogar al més aviat possible les lleis Helms Burton i Torricelli.