Encara que la crisi catalana hagi retrocedit a la quarta posició en les preocupacions dels espanyols, Catalunya viu preocupada i ocupada amb el seu futur polític. Prova d'això és que el 80,6% dels catalans vol votar a les eleccions del proper dijous 21 de desembre, una dada històrica que suposa 182.000 votants més que en el 2015. Encara que gairebé totes les formacions es beneficiaran d'aquest augment de la participació, l'inici de la campanya electoral a Catalunya i les decisions judicials dels últims dies en relació als líders del procés estan beneficiant, ara com ara, al bloc sobiranista.



Segons les últimes estimacions de Jaime Miquel i Associats (JM&A) per a Públic sobre la carrera cap al 21-D, els partits independentistes mantindrien la majoria absoluta, encara que només amb dos escons més del mínim de 68 i reduint el seu percentatge de vots (46,8% enfront del 47,7% anterior) a causa de la baixada electoral de la CUP. Ni tan sols el trepidant ascens de C's, que supera per un escó els 28 de Junts per Catalunya, aconseguiria fer trontollar un triumvirat independentista que estaria avalat per, almenys dos, milions de catalans.

No obstant això, el joc de forces en aquest trio és un ball a dos. Mentre la CUP manté els 8 escons que ja li atorgaven les últimes estimacions de JM&A (dos menys que en els comicis de 2015), Junts per Catalunya (JuntsxCat) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es disputen el gruix del vot independentista. La llista de Puigdemont guanya sis escons pel que fa a les anteriors estimacions i se situa en 28 (789.000 votants). Un ascens en clar detriment d'ERC que, malgrat segueix essent la força més votada, passa de 39 a 34 escons (969.000 electors). D'aquesta manera, els dos partits que van anar a les autonòmiques de 2015 sota el paraigua de Junts pel Sí augmenten el seu percentatge de vots vàlids gairebé en dos punts (fins sumar el 41%) i mantenen el mateix nombre d'escons: 62.

El creixement de JuntsxCat s'explica, en part, pel reforç de la figura de Carles Puigdemont des de l'inici de la campanya electoral, el passat 1 de desembre, quan totes les portades van il·lustrar el tret de sortida de la carrera cap al 21-D amb la imatge del president en una pantalla durant el primer acte electoral de JuntsxCat.



Dies després, la justícia espanyola retirava l'ordre de detenció europea que pesava sobre ell i, dissabte passat, el candidat de Junts per Catalunya es donava un bany de multituds en la manifestació que la ANC i Òmnium Cultural van convocar a Brussel·les. Una mobilització que, malgrat convertir-se en un acte de campanya de JuntxCat, va situar al costat de Puigdemont al seu principal contrincant en les urnes, Marta Rovira.

Segons l'analista electoral Jaime Miquel, la número dos d'ERC, que es va quedar en blanc fa dues setmanes al programa Salvados per desconèixer la dada de l'atur a Catalunya, "s'està revelant incapaç de suplir l'absència" d'Oriol Junqueras (empresonat des de fa més d'un mes) en una campanya electoral que trenca amb tots els esquemes. Una candidata fallida que, sumada al discurs legitimador de Puigdemont afavorit per TV3, segons l'analista, i que ja ha calat en la societat catalana, fa que ERC perdi una mica de força. No obstant això, manté el lideratge independentista i es porta el 45% dels vots que va obtenir Junts pel Sí en 2015 (705.000 electors) i el 23% dels quals va obtenir llavors la CUP.

Jaime Miquel: Catalunya està immersa en "un moviment social sobiranista que aprofita tot el que està al seu abast per mantenir-se actiu"

Puigdemont és un "president fungible", segons Miquel, que l'electorat accepta perquè Catalunya està immersa en "un moviment social sobiranista que aprofita tot el que està al seu abast per mantenir-se actiu". Un tsunami que, en absència d'Oriol Junqueras, obre les portes a la progressió de JuntsxCat en detriment d'ERC.



La llista de Puigdemont no agafa impuls propi, segons l'analista, perquè no s'està ocupant dels votants contraris a la unilateralitat però que tenen una clara identitat nacional catalana. De fet, Junts pel Sí ha sofert una fugida de 50.000 vots en favor del PSC i de 20.000 en favor de Catalunya en Comú (CeC). A més, 100.000 dels seus electors no aniran a les urnes el 21-D.

Els dos milions de paperetes que podria obtenir el bloc sobiranista tindran al davant a un 43,8% de vots constitucionalistes (PP, PSC i Ciutadans), d'entre els quals despuntaran especialment els de la llista encapçalada per Inés Arrimadas.



La formació taronja segueix retallant la distància que li separa d'ERC, segons les estimacions de Jaime Miquel, i es faria amb 29 escons (el 22% dels vots). Dels 880.000 vots que recolliria la seva líder, Inés Arrimadas, 113.000 provindrien del PP, que segueix enfonsant-se a les enquestes amb 8 diputats, tres menys que en el 2015. No obstant això, el triomf taronja té una difícil aplicació a la realitat: segons Miquel, per molt que creixin C's i PSC no aribaran a situar-se —amb el PP afeblit— ni a deu escons de distància de la majoria absoluta perquè no comptaran amb els vots dels Comuns.

Els socialistes esgarrapen vots a C's (més de 70.000) i arrosseguen a les urnes a més de 90.000 dels seus seguidors que es van abstenir en el 2015

En el bloc constitucionalista, i per darrere de C's, el PSC continua llaurant-se la seva recuperació i, segons les estimacions de Jaime Miquel i Associats, aconseguiria 22 escons. En total, sis nous diputats que els socialistes de Miquel Iceta fan seus esgarrapant vots a C's (més de 70.000), a l'antiga Catalunya Sí Que És Pot (CSQEP) (64.000) i a Junts pel Sí (prop de 50.000), però sobretot, arrossegant a les urnes a més de 90.000 dels seus seguidors que es van abstenir en 2015.

Catalunya En Comú segueix immers en la seva reculada electoral amb 8 diputats enfront dels 11 que van aconseguir les llistes de CSQEP a les autonòmiques de 2015. La formació liderada per Xavier Domènech perd suports en favor del PSC (20,8%) i ERC (10%) perquè, segons Miquel, no té campanya. "Els Comuns representen la veu que clama en el desert demanant que els dos fronts que protagonitzen la batalla no es barallin", exemplifica, "estan en un terreny de ningú transmetent un missatge que no arriba".

La batalla electoral, per províncies

Barcelona segueix sent l'única circumscripció en la qual el bloc constitucionalista (PP, PSC i C's) suma més escons (40) que el sector independentistes (38). (Els gràfics són interactius i passant el cursor per sobre de les barres apareixen les xifres exactes)

A Girona, Lleida i Tarragona no s'esperen masses canvis respecte els resultats de 2015. A la primera, C's i PSC podríen esgarrapar un escó a PP y CatECP, respectivament.

A Lleida només balla un escó que pot guanyar el PSC i perdre'l el PP i a Tarragona, els socialistes podrien treure un escó al bloc independentista.