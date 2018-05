La borses tremolen davant la incertesa a Itàlia i la moció de censura a Espanya

El terrabastall polític que sacseja Espanya i Itàlia arriba a la borsa. L’Íbex 35 ha finalitzat la sessió d’aquest dimarts amb una caiguda del 2,49% fins els 9.521, 3 punts sencers, tocat per la banca i amb tots els valors en negatiu. Al principi del dia ha arribat a estar per sota dels 9.500 punts, però s’ha recuperat al tancament. Es tracta de la segona caiguda més gran d’aquest any, després de baixar un 2,53% el passat 6 de febrer. L’Íbex 35 no arribava a aquests nivells des dels primers dies del mes d’abril i ja són cinc jornades consecutives a la baixa.



La més penalitzada d’aquesta situació és la banca davant la possibilitat de l’impagament de bons italians, especialment el Banc Sabadell, que és l’entitat espanyola amb més exposició a aquests valors. El banc presidit per Josep Oliu registrava una caiguda del 6,81%, fins l’1,48€ per títol, seguit del Santander (-5,43%), Bankia (-5,2%), CaixaBank (-4,65%) i el BBVA (-4,17%), el que, segons la resposable de Desenvolupament de Continguts, Productes i Serveis de Self bank, Victoria Torre, "deixa patent la sensibilitat de la banca davant les incerteses". També han retrocedit més d'un 2% Mapfre (-4,01%), Mediaset (-3,88%), Merlin (-3,13%), Dia (-3,11%), Indra (-2,66%), Siemens Gamesa (-2,65%), Cellnex (-2,57%) i Enagás (-2,39%).



L’escenari polític italià ha despertat totes les alarmes entre els inversors, que pateixen per si el nou govern de transició no compta amb el suport del Parlament, el que portaria a noves eleccions que, previsiblement, beneficiarien al Moviment Cinc Estrelles i a la Lliga Nord. El nou primer ministre del país, Carlo Cottarelli, un exdirigent del Fons Monetari Internacional afí a les polítiques econòmiques de les retallades, ja ha despertat la maquinària electoral dels partits més euroescèptics. Aquest panorama, sumat a la moció de censura que està cuinant el PSOE, i la determinació de Podemos de presentar-ne una altra en cas que la de Pedro Sánchez fracassi estan fent tremolars els mercats financers.

Torna el malson de la prima de risc

Pel que fa a la prima de risc espanyola, s’ha disparat fins els 134,7 punts, amb la rendibilitat dels bons a deu anys a l’1,67%. Al seu costat, la prima italiana tancava en 290,3 punts, amb la rendibilitat dels bons al 3,21%, que se suma a la caiguda de la Borsa de Milan, d'un 2,65%.



Aquestes tensions també han afectat les borses europees, amb caigudes a Frankfurt d’un 1,53%, a París, un 1,29% i a Londres, d’un 1,26%, mentre que l’euro ha registrat el seu pitjor nivell des de novembre de 2017, situant-se en 1.155 dòlars. El Banc Central Europeu ja ha amenaçat a Itàlia de les conseqüències que tindria una nova crisi del deute sobirà si el país abandona els límits el política fiscal establerts per la Unió Europea, avançant-se al possible ascens d’un nou candidat euroescèptic.