El jutge imputa a Caixabank per blanquejar capitals de la màfia xinesa

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha iniciat un procediment com a investigada contra Caixabank per un delicte de blanqueig de capitals per l'actuació de deu de les seves sucursals properes al polígon Cobo Calleja, a Fuenlabrada, en el presumpte afavoriment, auxili i ocultació de fons de clients de nacionalitat xinesa, investigats en les operacions contra la màfia xinesa conegudes com Emperador, Txèquia, Snake i Pólvora.



El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 2 considera que les oficines investigades, directius i empleats van actuar presumptament "com a canals de blanqueig d'aquestes organitzacions", encara quan podien sospitar que els seus clients estaven immersos en activitats il·lícites de frau del que procedien les ingents imposicions en efectiu que realitzaven".

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 2 considera que les oficines investigades, directius i empleats van actuar presumptament "com a canals de blanqueig d'aquestes organitzacions", encara quan podien sospitar que els seus clients estaven immersos en activitats il·lícites de frau del que procedien les ingents imposicions en efectiu que realitzaven".



En el seu acte, el magistrat explica que els directors de les sucursals implicats van permetre, entre altres coses, que els membres de les trames utilitzessin testaferros i DNI falsos, fessin ingressos en efectiu amb factures falses per eludir a Hisenda i tot i així tampoc van advertir que les seves empreses tenien una activitat sospitosa.



Consultades per Efe, fonts de CaixaBank han negat qualsevol tipus de col·laboració en aquest supòsit rentat de diners i han defensat que en l'entitat existeix una cultura de compliment normatiu amb empleats formats que tenen l'obligació de seguir les normes antiblanqueo. "CaixaBank nega qualsevol tipus de col·laboració o participació en delictes de blanqueig de capitals presumptament comesos per ciutadans de nacionalitat xinesa", ha dit un portaveu de l'entitat en un email enviat a Reuters.

El jutge, que ha citat a un representant legal de l'entitat el 26 d'abril per prendre-li declaració, basa la seva recerca en els informes de la UCO i el Sepblac, que descriuen "una manca de control i de reacció apropiada" per part de l'òrgan d'antiblanqueig de CaixaBank en les sucursals properes al polígon i també de la zona del Rastro madrileny.



Hi ha "indicis clars", diu, que l'entitat va permetre el rentat a través de "massives operacions" que introduïen en el circuit bancari "milions d'euros en efectiu" que després es transferien a la Xina i Hong Kong. Això es feia amb operatives que "ajudaven" al fet que les transaccions "passessin desapercebudes" al Banc d'Espanya i al Sepblac.

Aquest òrgan d'intel·ligència financera ha xifrat en 99,1 milions les transferències totals enviades a Xina i Hong Kong en el període investigat, de 2013 a 2015, però CaixaBank solament va comunicar indicis de blanqueig en 2 dels 193 clients que van fer aquestes operacions. D'aquests diners, 41,6 milions van ser transferències ordenades per persones vinculades a la trama Emperador liderada per Gao Ping i que investiga també l'Audiència Nacional.



Segons el jutge, la recerca parteix d'una banda de la causa contra la filial a Espanya del banc xinès ICBC per blanqueig que porta l'Audiència Nacional i, per un altre, dels casos contra trames xineses com Emperador o Snake. En aquestes últimes recerques, els tribunals van requerir informació a CaixaBank i altres entitats en les quals els membres de les xarxes tenien comptes.

Advertit pel Banc d'Espanya

Les sucursals implicades de Caixabank, que "es van prestar a ser canals de blanqueig d'aquesta organització i unes altres que s'estan identificant", van fer "cas omís" a aquestes peticions. "Enfront d'aquesta passivitat de CaixaBank, 18 entitats financeres davant el mateix comportament van emetre les comunicacions degudes i van cancel·lar els comptes", destaca l'acte. Després d'aquestes peticions de l'Audiència Nacional, CaixaBank no va realitzar "exàmens especials" ni va comunicar res al Sepblac "respecte a 165 dels 193 clients, sinó que van seguir operant, transferint 31,7 milions d'euros", afegeix el jutge.



L'incompliment de CaixaBank, diu Moreno, va ser "rebel i no episòdic", ja que va rebre un primer advertiment del Banc d'Espanya el 2013 i el 2015 va fer una auditoria interna amb recomanacions "insuficients" respecte a tres d'aquestes sucursals, un informe que es va enviar a la "alta direcció del banc" i que va apreciar indicis de blanqueig en 82 societats i 8 persones.



Els òrgans antiblanqueig de CaixaBank no estaven dotats, diu el jutge, "de personal ni entrenats per ser eficaços", uns errors "greus" coneguts per "tot el personal directiu" de l'entitat, sobretot pel llavors responsable de compliment normatiu.