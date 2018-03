"Un candidat que vulgui ser autonomista comptarà amb la nostra abstenció, però, amb un programa republicà sobre la taula, nosaltres podem acceptar qualsevol nom". Així s'ha expressat aquest dilluns el diputat de la CUP Carles Riera, en declaracions als mitjans després de reunir-se breument amb el president del Parlament, Roger Torrent, que està duent a terme una nova ronda de converses de cara a la investidura, després del pas al costat del president cessat, Carles Puigdemont.

En la trobada, Riera ha transmès a Torrent que els quatre diputats cupaires s'abstindran davant qualsevol candidat mentre aquest no presenti un "programa republicà". La CUP va anunciar dissabte que rebutjava l'acord de JxCat i ERC per investir Jordi Sànchez, i que s'abstindrien si se celebrava el ple de la seva investidura.

Riera ha precisat aquest dilluns que la negativa de la CUP no va lligada a Sànchez, i que el Consell Polític que la va decidir no va tenir en compte cap nom concret, sinó el programa de Govern de JxCat i ERC. Riera, no obstant, ha reconegut que el nom que hi ha ara sobre la taula per a a investidura no és altre que el de Sànchez.



L'expresident de l'ANC no està gaire ben vist entre la militància cupaire, després que el 2016 els recriminés el seu veto a investir Artur Mas, i fins i tot es disculpés perdó per haver demanat el vot per a la CUP durant la campanya del 27S.

ERC recalca el seu 'sí' a Sànchez

A la vegada, ERC ha reiterat el seu suport a la candidatura de Jordi Sànchez, tot i els dubtes inicials que va expressar el partit. "Jordi Sànchez no és un problema per a nosaltres", ha afirmat aquest dilluns el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, que divendres havia assenyalat que, un cop renunciava el president cessat, Puigdemont, el candidat hauria de ser el líder d'ERC, Oriol Junqueras, com a vicepresident cessat. "És evident que ERC té les seves preferències, però a dia d'avui aquestes preferències passen a segon terme. Tots hem de fer un esforç de generositat per aconseguir l'objectiu de recuperar les institucions, de tornar a tenir un govern i acabar amb el 155, i fer-ho com abans millor", ha valorat Sabrià.



"No ens podem permetre no arribar a un acord", ha conclòs Sabrià, que ha deixat clar que, en la reunió que mantindran amb Torrent aquest mateix dilluns a la tarda li transmetrà la disponibilitat d'ERC per votar a favor de la investidura de Sànchez, perquè, en el moment actual, anar a noves eleccions seria "una irresponsabilitat".