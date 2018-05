Els socis de l'ANC reclamen que Carles Puigdemont sigui investit president. Però també acceptarien el 'pla D' d'una presidència alternativa, abans que no anar a noves eleccions. Aquest és el resultat de la consulta interna que ha celebrat l'entitat independentista entre dijous i divendres, i que s'ha fet públic aquest dissabte al migdia. Un resultat que s'oposa a la tesi de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie. I que el secretariat nacional de l'ANC ha obviat en part en la seva valoració política de la consulta.

Amb una participació del 27,4% (10.437 persones), els socis de l'ANC han votat molt majoritàriament 'sí' (un 81,3%) a la primera de les dues preguntes que els havien plantejat: si davant les "pressions de les institucions espanyoles", l'ANC ha de "mantenir" la seva aposta per investir el president destituït, "d'acord amb el mandat del 21 de desembre".



En quant a la segona pregunta, si en cas que els partits independentistes renunciïn a la investidura de Puigdemont "acceptant la pressió de les institucions espanyoles", el resultat ha estat d'un 57,6% a favor d'"acceptar un govern alternatiu", és a dir, sense el president destituït al capdavant, mentre que un 35,3% s'ha posicionat per l'opció de "repetir les eleccions fins que s'accepti el resultat, rebutjant les imposicions de l'estat espanyol". Un 7,1% no ha respost la segona pregunta.

El resultat de la consulta va en contra de la tesi defensada públicament en els dies previs per la presidenta de l'entitat. Només dos dies abans de l'inici de la consulta, Paluzie havia afirmat a 8TV que "el més coherent" seria anar a noves eleccions si Puigdemont no pot ser president. Entrevistada per Públic uns dies abans, Paluzie apostava igualment per investir Puigdemont com a "acte de sobirania". "No hem de tenir por a unes noves eleccions, en el sentit que no hem de tenir por a anar a votar tantes vegades com sigui possible fins que es respectin els resultats", afegia.



En la seva valoració política dels resultats de la consulta interna, el secretariat nacional de l'ANC afirma que "si malgrat tot els partits acabessin investint una presidència diferent de la legítima, l’ANC consideraria que no és el camí a seguir per a un govern que hauria de ser el de la implementació de la República". L'entitat obvia així en part el resultat de la consulta en la segona pregunta, i se centre en el de la primera, que reclama investir Puigdemont. Així, l'entitat "apel·la directament els diputats de Junts per Catalunya i el PDeCAT, Esquerra Republicana, Demòcrates i la CUP-CC, que van prometre restituir el govern legítim en campanya electoral, per tal que obeeixin el mandat popular".

El posicionament de l'entitat arriba mentre a Berlín estan reunits els diputats de JxCat amb Puigdemont, en una trobada que podria aclarir si la formació aposta pel 'pla D' de buscar un candidat alternatiu al propi Puigdemont, en el cas -previsible- que l'Estat no permeti la seva investidura, o si es forcen noves eleccions. Aquestes es convocarien automàticament el proper 22 de maig si encara no hi ha president.