"Farem Govern i farem República". Així de contundent –i optimista– s'ha mostrat aquest dimecres el grup de Junts per Catalunya, que ha mantingut la seva tercera reunió de treball des de les eleccions del 21D, a Brussel·les i amb participació del president cessat Carles Puigdemont. També amb contundència –però menys, i condicionat que es mantinguin les opcions legals–, la formació assegura que manté Jordi Sànchez com a candidat a la investidura. A la vegada –i amb subtilesa i paraules mesurades–, JxCat ha iniciat el que sembla una nova edició del 'pressing CUP'.

"Hi haurà Govern amb presència de JxCat, i aquest govern respondrà al missatge nítid de nou país expressat l'1-O". Així ha parlat el president adjunt del grup de JxCat, Eduard Pujol, en roda de premsa a Brussel·les, mentre encara es desenvolupava la reunió del grup. Pujol ha afegit que l'executiu farà "Govern i República", recollint la base del principi d'acord entre JxCat i ERC, que contempla una doble legitimitat, amb institucions autonòmiques a Catalunya i la seva contrapart republicana a "l'exili" de Brussel·les.



"Sense Govern no hi pot haver República", i "només treballant per la República, segurament no es pot garantir un Govern", ha raonat Pujol, defensant aquesta estratègia d'atorgar tots els passos de "construcció de la República" a "l'Espai lliure de Brussel·les", mentre les institucions de Catalunya actuarien en una estricta lògica autonomista.

Comença el 'pressing CUP'

Aquest pla no és precisament el que defensa la CUP, els quatre diputats de la qual són ara per ara imprescindibles per a la majoria independentista, tenint en compte que Puigdemont i el conseller cessat Toni Comín, a Brussel·les, no poden acudir als plens i els tribunals prohibeixen delegar el seu vot. En aquest sentit, el portaveu de JxCat ha apel·lat a la "responsabilitat de tots" per garantir la formació de Govern. "Som els únics que podem garantir fer República i Govern, però sols no podem", ha expressat, al·ludint clarament a la CUP, però sense anomenar-los.



"Seria una contradicció alterar la voluntat d'un Parlament amb una abstenció o un no sabent que tenim dos vots" que no poden votar, ha afegit Pujol. Que ha precisat que no es tracta de fer "cap mena de pressing". Pe`ro que ha pressionat a continuació, quan ha valorat que "potser hem d'escoltar bé el que ens van dir els electors el 21D".

En aquest sentit, Pujol ha culpat el Govern central de la paràlisi institucional a Catalunya, per "no respectar" el resultat de les urnes, per la via de "prohibir, a través dels mecanismes de l'Estat", que s'implementi el seu resultat. "Som aquí perquè el resultat del 21D va ser x i no va ser y, i perquè l'estat va perdre la seva aposta electoral", ha assenyalat. "A JxCat no ens fem responsables, només faltaria, de la no investidura de Carles Puigdemont. L'únic actor polític que ha alterat la voluntat dels catalans expressada a les urnes ha estat el Govern espanyol", ha afegit.



En la mateixa línia, Pujol ha explicat que el seu grup no es planteja anar a noves eleccions. I que tampoc es planteja el "pla C" de buscar un candidat alternatiu a Sànchez. Ha explicat que "estem en temps i forma" per investir Sànchez i que "hi ha marc legal que permet aquesta investidura". Ara bé, ha matisat també la seva afirmació amb la introducció –subtil– d'un condicionant. "Mentre hi hagi la possibilitat, que la legalitat ens ho permeti, treballem en aquest escenari" d'investir Sànchez, ha explicat.



Pujol també ha remarcat que hi ha "temps" per a la investidura. I ha posat l'exemple de la formació de govern a Alemanya –ha començat la seva intervenció felicitant la cancellera, Angela Merkel–, tancada justament aquest dimecres, gairebé mig any després de les eleccions. "En les democràcies madures", ha dit, són "normals" aquest tipus de negociacions perllongades. "L'art de la política es resoldre qüestions que en aparença poden semblar irresolubles", ha afirmat.

El front judicial

De moment, el ple d'investidura de Sànchez –convocat inicialment per al passat dilluns, dia 12– està ajornat sine die, i la defensa del número 2 de JxCat ha presentat un nou recurs al Suprem contra la decisió del magistrat del propi alt tribunal Pablo Llarena de no permetre'l acudir al ple. Sànchez va desestimar a darrera hora apel·lar directament al Tribunal Europeu de Drets Humans, que exigeix que s'esgoti abans la via judicial a l'estat d'origen.



També aquest dimecres, el Parlament ha presentat un escrit al Tribunal Constitucional en què li demana que aixequi les restrictives mesures cautelars que va dictar per a la sessió d'investidura –també suspesa– de Puigdemont. Unes mesures que impossibilitaven en la pràctica el ple, ja que consistien a exigir una presència física del candidat i un permís explícit del Suprem per assistir-hi.