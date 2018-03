Variant del 'pla C'. Junts per Catalunya ha plantejat al president del Parlament, Roger Torrent, que convoqui un ple d'investidura, amb Jordi Turull com a candidat, aquest mateix dijous, segons fonts coneixedores de les negociacions. Diversos dirigents de la formació que encapçala el president cessat, Carles Puigdemont, s'han reunit aquest dimecres a la tarda amb Torrent, una trobada en la qual li haurien transmès la seva proposta. El grup parlamentari de JxCat, per la seva banda, ha anunciat una reunió a les 20h al Parlament.

Aquest mateix dimecres, Torrent anunciava l'obertura d'una nova ronda de consultes per designar un nou candidat a la investidura, després que el fins ara candidat, Jordi Sànchez, en presó preventiva, li comuniqués la seva renúncia.



El pas al costat de Sànchez posava tots els ulls en el conseller cessat Jordi Turull com a possible nou candidat. Poc després, però, el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena citava Turull i altres cinc dirigents independentistes -Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Marta Rovira- per comunicar-los divendres l'obertura de processament contra ells.



Si el processament fos pel delicte de rebel·lió, i si Llarena dictés presó provisional contra Turull, la seva investidura quedaria a l'aire, com va passar amb els dos anteriors candidats, Sànchez i Puigdemont. En aquest sentit, la proposta de JxCat tindria com a objectiu que l'obertura de processament de Turull arribés amb aquest ja investit president de la Generalitat.

El pla, no obstant, comportaria que Torrent fes els preceptius contactes amb els partits a tota velocitat. Torrent va enllestir l'anterior ronda de contactes -per a la investidura de Sànchez- en només unes hores, el passar dia 5, i al vespre ja el designava com a candidat. Torrent, però, no va convocar el ple d'investidura fins a l'endemà.



Hi ha un precedent recent de ple d'investidura convocat en temps rècord. El de Carles Puigdemont, el 10 de gener del 2016. Aleshores, la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va iniciar la ronda de contactes amb els partits el dissabte dia 9, i aquell mateix dia va convocar el ple per a l'endemà, diumenge, un dia abans del límit de 60 dies després de la primera legislatura que marca la convocatòria automàtica d'eleccions si encara no hi ha president.



Turull i els altres imputats estan citats davant del jutge Llarena a les 10:30 hores de divendres, a Madrid.