L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) consultarà els seus socis si acceptarien la investidura d'un president que no sigui Carles Puigdemont. L'entitat durà a terme una consulta telemàtica entre els dies 3 i 4, dijous i divendres, en què els seus membres es podran posicionar sobre la investidura, a través de dues preguntes, amb tres possibles respostes.



L'entitat preguntarà als seus membres en primer lloc si davant les "pressions de les institucions espanyoles", l'ANC ha de "mantenir" la seva aposta per investir el president destituït, "d'acord amb el mandat del 21 de desembre", segons informa la pròpia entitat.



A continuació es demanarà als socis la seva posició en cas que els partits independentistes renunciïn a la investidura de Puigdemont "acceptant la pressió de les institucions espanyoles". En aquest supòsit, els pregunta si estarien d'acord a "acceptar un govern alternatiu", és a dir, amb un altre president que no sigui Puigdemont, o si prefereixen "repetir les eleccions fins que s'accepti el resultat, rebutjant les imposicions de l'estat espanyol".

La consulta se celebrarà els mateixos dos dies del ple del Parlament d'aquest dijous i divendres. Un ple en què es podria debatre -els partits independentistes ho decidiran en el darrer moment, i de moment és en l'ordre del dia- una proposta de JxCat per modificar la la llei de la Presidència de tal forma que es permeti la investidura a distància d'un candidat. En contra d'aquesta possibilitat s'han pronunciat el govern espanyol, el Tribunal Constitucional i el Consell de Garanties Estatutàries de la cambra catalana.

Aquest moviment de l'ANC arriba, a més, en un moment que han tornat a guanyar força els rumors sobre un 'pla D' per investir Elsa Artadi. El nom de la portaveu de JxCat ja havia sonat amb força fins i tot durant la campanya electoral com a possible presidenta en cas que fos impossible investir Puigdemont, però va decaure posteriorment, en favor dels també diputats de JxCat Jordi Sànchez i Jordi Turull, les investidures dels quals van fracassar per l'oposició dels tribunals -i, en el cas de Turull, també per l'abstenció de la CUP-.



Aquest dimecres, el propi Sànchez, ha avalat el nom d'Artadi, tot i que sense proposar-la directament per a la investidura. "És una dona capacitada abastament i li auguro un llarg recorregut polític, sigui o no sigui ara aspirant a la presidència", ha dit Sànchez, en una entrevista a l'ANC. "Ella sap que té tot el meu suport", ha afegit. Per ERC, Pere Aragonès, adjunt a la presidència del partit, ha assenyalat a Catalujnya Ràdio que "si la proposta és Artadi, per nosaltres no hi haurà cap problema". ERC, no obstant, sempre ha recalcat els darrers mesos que acceptarien el candidat que proposi JxCat, a la vegada que insistien en la necessitat de formar un govern efectiu.

Aquest dimarts, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ja va deixar clara quina és la seva posició sobre la investidura. En una entrevista a 8TV, va afirmar que "el més coherent" seria anar a noves eleccions si Puigdemont no pot ser president. "Fins que no es respectin els resultats de les eleccions anirem a votar tants cops com sigui possible", va dir.



El passat diumenge, entrevistada per Públic, Paluzie apostava per investir Puigdemont com a "acte de sobirania" que alhora "ajuda a visualitzar el conflicte". "Estem en un context en què el simbolisme també és important. Com més visualitzem el conflicte d'arrel democràtica que tenim, millor". "No hem de tenir por a unes noves eleccions, en el sentit que no hem de tenir por a anar a votar tantes vegades com sigui possible fins que es respectin els resultats", afegia, gairebé amb les mateixes paraules que va repetir dimarts.