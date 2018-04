La mesa del Parlament ha aprovat aquest divendres al matí, amb els vots a favor de JxCat i ERC, presentar una querella contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, després que aquest denegués el dia anterior –per segon cop– la petició de Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real, per poder participar en el seu propi ple d'investidura, previst inicialment per a aquest mateix divendres. La querella podria estendre's no només a Llarena, sinó a altres magistrats de l'alt tribunal.



L'acord s'ha debatut a la mesa a petició del president del Parlament, Roger Torrent, que va convocar la reunió aquest dijous, després de fer-se pública la resolució de Llarena. A la vegada, Torrent va suspendre el ple d'investidura d'aquest divendres. El passat dilluns, el mateix dia que va convocar el ple, Torrent va enviar una carta a Llarena en què l'instava a prendre "les mesures necessàries" per fer possible la investidura de Llarena.

La decisió s'ha pres malgrat els recels dels lletrats de la cambra, que han expressat els seus dubtes que el Parlament, com a tal, es pugui querellar contra Llarena, segons fonts parlamentàries. Els lletrats han opinat que, en tot cas, qui hauria de presentar la querella seria el propi Sànchez, a títol personal, o el grup parlamentari de JxCat, al qual pertany.

Cs i PSC han votat en contra de la decisió de presentar la querella, mentre que els Comuns hi han expressat "dubtes jurídics". Cs ja va amenaçar el dia anterior que presentar la querella podria suposar un delicte de malversació. Ho va fer per boca del seu portaveu al Parlament, Carlos Carrizosa, que va afirmar que el seu grup no admetria que s'interposés "amb els diners de tots els catalans". Hi ha insistit aquest divendres la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, en declaracions a la Cadena Ser. Arrimadas ha acusat Torrent de pretendre "utilitzar diners públics del Parlament" per "pressionar la justícia i finançar una querella" de Sànchez. "Ja n'hi ha prou, els catalans ja hem pagat prou aquest procés", ha reblat.