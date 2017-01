El camp català es reivindica

BARCELONA.- El sector primari donava feina a més de 80.000 persones a Catalunya a finals del 2005. Onze anys després, la xifra s'havia desplomat en més d'un terç i, segons la darrera enquesta de població activa (EPA), avui només 51.000 persones treballen a l'agricultura al Principat. Les explotacions agràries han caigut de les 77.839 a les 59.097 de 2013 -últimes dades disponibles-, mentre que de ramaderes n'hi havia 25.573 el 1999, de les que el 2015 en quedaven 18.733. Mentre que la superfície conreada també ha caigut els darrers quinze anys, el nombre de caps de bestiar ha augmentat, sobretot com a conseqüència de l'increment del nombre de porcs. En els darrers quinze anys, la renda agrària s'ha desplomat un 39%. Les xifres, fredes, serveixen per fer un retrat ràpid al camp català i constatar que cada cop hi treballa menys gent i que, com en d'altres àmbits, hi ha hagut un procés de concentració.



En qualsevol cas, els principals protagonistes del camp català, els pagesos i ramaders, senten que tenen un problema i que la seva situació no ha deixat d'empitjorar els darrers anys. I han decidit que ara toca sortir al carrer, reivindicar-se i posar-se en valor. D'aquesta voluntat n'ha sorgit la Marxa Pagesa, que arrenca dijous a 15 poblacions i culminarà dissabte amb un acte a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. La iniciativa està organitzada per la Unió de Pagesos (UP), el principal sindicat del camp català, i suposarà que centenars de pagesos amb els seus tractors es dirigiran a la capital del país. La previsió és que s'arribarà als 300 vehicles.

"La Marxa Pagesa interpel·la directament Govern i societat catalana per posar de manifest que cal incorporar la Catalunya pagesa al nou model de país i superar els reptes que posen en qüestió la seva funció bàsica: proveir d’aliments la població, conservar els recursos naturals i mantenir el paisatge agrari i rural, i garantir l’ocupació equilibrada del territori", resumeix el portal de la iniciativa. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, explica a Públic que Catalunya és una potència en l'agroindústria, però que mentre es fan discursos reclamant "recuperar la indústria" no es posa el focus en la importància i la necessitat de "recuperar la pagesia".

La presentació de la Marxa Pagesa ha comptat amb diversos representants sindicals. UNIÓ DE PAGESOS



La iniciativa s'ha presentat aquest dimarts a Barcelona en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya on Caball ha manifestat que "una suma d'una cosa, més una altra, més una altra, ens ha decidit a reivindicar que nosaltres també existim, i que som aquí, i que la classe política acabi entenent que formem part d'aquesta societat". Per a Caball, amb la constant mecanització es podria plantejar "una agricultura sense pagesos", però recorda que és bàsic una pagesia "arrelada a la terra", que la conegui i permeti mantenir i conservar zones del Principat amb volums baixos de població.



En un manifest, l'organització resumeix en sis punts els objectius de la Marxa Pagesa: dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat; respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de ser representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos; una millora dels preus remuneradors per a la pagesia, i en aquest sentit denuncien la poca capacitat negociadora que tenen davant els "oligopolis" comercials i de l'agroindústria, que els acaben pagant preus molt baixos pels productes en origen; que el govern compleixi els seus compromisos en "desenvolupament rural"; que hi hagi una gestió "diligent" de la fauna salvatge i no una sobrepoblació de determinades espècies; i que es garanteixin uns "espais agraris protegits i productius".