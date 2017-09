La campanya a favor del 'Sí' al referèndum de l'1 d'octubre ha començat a Tarragona amb el dubte sobre si el govern espanyol s'atreviria a prohibir o fer impossible la celebració del primer acte organitzat per les entitats i partits que donen suport a la crida a les urnes.



No obstant això, el recinte del Tarraco Arena s'ha quedat petit per la quantitat de gent que ha volgut assistir-hi. Unes 8.000 persones han pogut entrar però moltes altres s'han quedat fora després de formar una llarga cua a les portes de la plaça.

Cua de gent a l'entrada del Tarraco Arena

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com altres dirigents que han pres la paraula, ha volgut dissipar qualsevol dubte sobre la possibilitat que el govern espanyol aconsegueixi impedir la celebració del referèndum i ha tornat a garantir que hi haurà urnes. "Què penseu que passarà l'1 d'octubre?", ha preguntat. "Votarem, és clar que votarem".



De fet, el crit de "Votarem" ha estat un dels més repetits des del principi fins el final de l'acte, informa Alba Nebot.



Poc abans, el vicepresident Oriol Junqueras, havia afirmat que la mobilització social a favor del referèndum és més forta que el que molts havien pensat i ha assenyalat que en aquest moment ja compten amb més de 47.000 voluntaris per participar en l'organització de la consulta. "Cadascuna de les amenaces ens fa més forts", ha afirmat.



Però la idea forta d'aquest inici de campanya s'ha volgut posar en Europa. Tant Pugdemont com Junqueras han donat per fet els seus dicursos que si guanya el "Sí" Europa acceptarà de bon grat Catalunya com a nou Estat.

El president Carles Puigdemont durant la seva intervenció a l'inici de campanya pel referèndum / EFE. Toni Albir

De fet, el lema de l'acte, escrit a pancartes i gadgets era: "Hola República, hola nou país, hola Europa".

Aplaudiments per l'acord amb Colau

L'ambient que es respirava ha estat més d'emoció pel fet d'assistir a un esdeveniment excepcional que el propi de qualsevol altre acte polític.



S'ha celebrat amb crits i aplaudiments l'anunci de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha acordat amb la Generalitat l'aportació de mitjans per fer possible la mobilització dels veïns de la capital de Catalunya.



I de la mateixa manera s'ha lamentat la decisió dels alcaldes de Tarragona i Lleida, Josep Fèlix Ballesteros i Àngel Ros, de no cedir locals per la celebració de la consulta. Per aquest motiu, els assistents han demanat a crits una i altra vegada "Ballesteros dimissió".



El rebuig de la plaça contra l'alcalde de Tarragona ha estat una de les constants de l'acte. I cada vegada que algun dels participants mencionava la paraula Rajoy la plaça xiulava.

Els 712 alcaldes que han estat objecte de querelles pel seu compromís amb la consulta han estat meniconats una i altra vegada.



El propi Puigdemont ha volgut destacar el fet que els partidaris del referèndum no amenacen alcaldes i no intimiden mitjans.



Referint-se a la judicialització de la política, a les prohibicions del govern i a les ordres de la Fiscalia, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmat que Catalunya es troba "davant d'un Estat totalitari".



I el president de l'ANC, Jordi Sànchez, en la seva intervenció, ha tingut paraules de reconeixement per la presidenta del Parlament Carme Forcadell i ha despertat l'entusiasme dels assistents quan s'ha adreçat a ella per dir-li que la seva història era un èxit.



En nom dels partits polítics han intervingut Marta Rovira (ERC), Marta Pascal (PDeCAT) i Quim Arrufat (CUP), que ha insistit en la idea de posar dempeus una "república, justa, que li doni la volta a la situació social"..