Contra el canvi climàtic, més alçada. És una de les solucions que han trobat els viticultors i cellers catalans per allargar el moment d’inici de la verema i afavorir que el raïm es mantingui més temps sense recollir. Davant l’augment de la temperatura mitjana en els darrers anys, que en el cas del Penedès s’ha situat en un grau en només quatre dècades, l’estratègia està sent plantar vinyes en zones d’alta muntanya per obtenir vins amb menys alcohol i més aroma.

La tendència, batejada com a vins d’alçada, està interessant cada vegada més a la indústria vinícola, que la promociona com un producte innovador. Els ceps de les plantacions que es troben a més de 1.000 metres d’altitud reben menys calor que els conreats a les zones planes. A més, l’ambient fresc permet conservar més temps el raïm a la planta.

Observar que la verema s’avança de mitjana uns 10 dies amb un raïm que ha canviat el color i el gust van impulsar a Cellers Torres a reorientar part de la seva producció i plantar 120 hectàrees a la serra de Gurb al terme municipal de Tremp (Pallars Jussà). Allà es poden produir fins a un milió de quilos de raïm. “Vam comprovar que la planta arribava abans al procés de maduració, però això no significa que sigui el seu punt òptim”, explica Albert Escofet, responsable de les vinyes de l’empresa de Vilafranca del Penedès.

Vinyes de Cellers Torres a Tremp.

Varietats resistents al canvi climàtic

Una de les varietats que Cellers Torres està conreant al Prepirineu català és la Pirene 2016, que es caracteritza per tenir molt color i un nivell alt de tanins. Escofet assegura que la seva aposta són “les varietats de gran interès enològic, resistents a les temperatures altes i a la sequera, fet que les converteix en candidates a combatre millor el canvi climàtic”. De la mateixa manera, Torres està experimentant amb les varietats moneu i gonfaus. L’objectiu és el mateix i forma part d’un procés que s’inicia amb la localització, el sanejament i la reproducció de les vinyes i acaba amb la plantació.

No només la modificació de les condicions climàtiques està darrere de les plantacions en alçada. La professora de la facultat d’Enologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, Montserrat Nadal, afegeix un altre motiu: l’ampliació de negoci de les empreses comercialitzadores. “La vinya d’alçada es presenta com un valor afegit a l’hora de vendre i no importa tant el transvasament de zones, sinó les condicions del conreu”. Nadal remarca que el color i l’aroma són les víctimes de l’increment de la temperatura.

Vins més pobres aromàticament. És el resultat que ha detectat l’Associació Catalana d’Enòlegs com a conseqüència del nou cicle climàtic. “Al raïm negre es concentra més quantitat de colorants i polifenols, fenomen que no s’està produint en els darrers anys per l’acumulació de temperatures elevades”. Així, els vins que es troba el consumidor acostumen a ser amb més sucres i alcohol, però amb menys color i una menor incidència aromàtica.

Canvi del model de conreu?

Traslladar les vinyes a més alçada no és l’única solució. Els enòlegs ja investiguen accions per frenar els efectes del creixement de les temperatures sense necessitat de moure les plantacions. L’enòleg de la DO Montsant, Joan Asens, atribueix la situació al canvi de model de cultiu. “És un drama. Afecta igual o més que el canvi de temperatura”. Per revertir el què està passant, proposa “rebaixar la densitat de les plantacions, modificar l’orientació dels ceps o conrear varietats més adaptades al clima.

Catalunya serà una de les regions europees que més patirà les modificacions del clima

Els productors de vi hauran de plantar vinyes al Pirineu, “on actualment hi ha les pistes d’esquí”. És la conclusió d’un estudi sobre el canvi climàtic realitzat per la Universitat de Barcelona (UB) i coordinat pel professor Mariano Barriendos. Ell afirma que Catalunya serà una de les regions europees que més patirà les modificacions del clima.

Les noves condicions també han arribat al dia a dia dels viticultors en el moment de fer la verema. Així, han canviat el criteri que decideix la recollida del raïm. Fins ara, se centrava en el nivell òptim de sucre. Ara s’examina la maduració fenòlica, terme que al·ludeix a l’estat dels tanins, uns compostos que li donen el color i l’aroma. Utilitzant el mètode tradicional, basat en el sucre, els tanins no aconsegueixen estar madurs. En canvi, seguir la maduració fenòlica implica un increment important de la graduació alcohòlica.

Menys vi amb més qualitat

La collita de raïm d’enguany serà inferior a la mitjana dels darrers anys, però amb una qualitat superior. La calor dels primers dies d’estiu, junt amb una primavera seca, han derivat en un avançament de la verema en la majoria de les Denominacions d’Origen (DO) catalanes. En els casos de les DO Costers del Segre i Penedès, la recollida va iniciar-se a finals de juliol amb les varietats chardonnay i pinot noir, destinades als vins escumosos. Amb 15 dies d’antelació també va començar a verema a les vinyes de les DO Terra Alta i Alella. Els únics llocs que de moment s’han salvat d’aquest procés són les zones que conreen varietats més tardanes que es recol·lecten a finals de setembre o octubre, com la parellada o la cabernet sauvignon.

La collita d’enguany serà entre un 5 i un 10% inferior a la dels darrers anys

L’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) preveu que aquesta campanya es tanqui amb un volum de raïm recollit semblant a la de 2016. L’excés de calor ha tingut un efecte positiu a les vinyes. “Els productors han recollit el raïm abans d’hora per l’estrès hídric, el que ha comportat que la planta no hagi pogut desenvolupar el seu cicle vegetatiu normal i s’hagi estalviat plagues”, precisa el director del Consell Regulador de la DO Penedès, Francesc Olivella. L’acceleració del brot del cep millora l’estat sanitari de la planta.

Terra Alta, Penedès i Alella coincideixen que la de 2017 és la verema més primerenca dels darrers anys i que aquest episodi es repeteix durant cada campanya. Les primeres dades del Departament d’Agricultura indiquen que la collita d’enguany serà entre un 5 i un 10% inferior a la dels darrers anys.

Els cellers que han començat la verema amb les varietats primerenques comenten que malgrat el descens de la producció, l’estat del raïm és excel·lent. Ara queda esperar que la meteorologia acompanyi les tasques de recollida. De moment, només els viticultors que han optat per plantar varietats més tardanes, de les que s’obtenen vins ‘tranquils’, i les empreses que han conreat de noves més resistents a la sequera i a les temperatures són els únics que giren l’esquena als efectes del canvi climàtic. Sigui com sigui, sembla que el paisatge de les vinyes a Catalunya ha iniciat un camí de transformació, en el qual l’alçada tindrà un protagonisme destacat.