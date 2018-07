Ja hi ha sentència pel cas Pretòria, la trama de corrupció immobiliària i tràfic d'influències amb epicentre a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a començaments de segle. Amb condemnes lleus en la major part dels casos: només tres dels imputats han estat penats amb més de dos anys, el llindar que marca l'ingrés obligatori a la presó. I no ha estat el cas dels dos processats més coneguts, Macià Alavedra i Lluís Prenafeta, homes forts durant diversos governs en l'època de Jordi Pujol.

L'Audiència Nacional ha condemnat aquest dilluns a set anys, un mes i 27 dies de presó, a més de 14,1 milions d'euros de multa, a l'exdiputat del PSC Luis Garcia Luigi, considerat com el líder de la trama, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, suborn i falsedat en document oficial. Aquesta és la pena més elevada que dicta la sentència, i hi segueix la que ha recaigut en l'exalcalde socialista de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, condemnat a cins anys, vuit mesos i vuit dies i multa de 3,4 milions, per prevaricació i suborn. Manuel Valera, considerat com a testaferro de Luigi, i que figurava com a administrador en la major part de societats que controlava de facto l'exdiputat, ha estat condemnat a dos anys i tres mesos i multa d'1,6 milions.



Aquests tres són els únics condemnats que superen els dos anys de presó de pena. Per sota d'aquest llindar queden l'exconseller Macià Alavedra i l'exsecrretari de Presidència Lluís Prenafeta, dos dels màxims homes forts de l'executiu en temps dels governs de Jordi Pujol. Tots dos han estat condemnats a un any, 11 mesos i 27 dies de presó, pels delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, i a multes de 32, milions per a Alavedra i de 5,8 per a Prenafeta.

