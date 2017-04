Només seure davant del tribunal de l'Audiència Nacional, l'home fort de la Generalitat durant l'etapa inicial del pujolisme, Lluís Prenafeta, ha acceptat els fets dels quals l'acusa la Fiscalia i ha reconegut el cobrament de comissions del 3% i del 4% a canvi d'adjudicacions públiques que es repartia amb l'exconseller Macià Alavedra. Prenafeta, exsecretari general de la Generalitat, busca amb aquesta acceptació la reducció de la seva previsible condemna per la col·laboració amb la Justícia després que Alavedra pactés amb la Fiscalia i reconegués els delictes per no entrar a la presó.



Prenafeta ha reconegut també que va mediar davant Artur Mas per presentar-li a empresaris. A preguntes de la fiscal ha reconegut que "en algunes ocasions" parlava amb el president Mas per demanar-li favors, encara que feia 19 anys que havia deixat la política.



La fiscal ha demanat que s'escolti una conversa intervinguda entre Prenafeta i el mateix Artur Mas. En ella, sol·licita al president català una cita per a un "senyor de Terrassa" per "facilitar-li coses, m'explico? És un senyor de Terrassa", que és "molt discret "i que treballa amb un empresari" controvertit". Artur Mas va acceptar esmorzar amb ells i l'exconseller Germà Gordó. Prenafeta ha explicat que la conversa "reflecteix que el senyor Isaac Lahuerta era el cap financer d'aquesta empreses de Terrassa" i el seu president "tenia interès a conèixer el senyor Mas". Li va aconseguir "un bufet curt" amb Mas on "es va parlar de tot, fins i tot de futbol, ​​però sobretot de la crisi econòmica del país".

Ell no coneixia Gordó, al que en la conversa interceptada anomena Francesc. "A l'esmorzar vam quedar per anar a dinar junts i vam parlar de coses interiors", en al·lusió indirecta a Convergència, el partit al qual tots dos pertanyien. A més, ha assumit que va repartir comissions del 3 i del 4% sobre el total de dues operacions urbanístiques que va portar el principal acusat del cas Pretòria, Luis Andrés García "Luigi".



Les dues operacions van ser la venda d'uns terrenys al costat del port esportiu de Badalona i de dues finques a Sant Andreu de Llavaneres. El repartiment era a parts iguals entre Prenafeta, Alavedra i "Luigi". La fiscal li ha preguntat quina feina feia Alavedra en aquestes operacions, i Prenafeta s'ha limitat a respondre que "vam quedar que ell tindria una part".



La Fiscalia demana per a Prenafeta 6 anys i 10 mesos de presó, a més del pagament d'una multa de 13,7 milions d'euros per dos delictes de tràfic d'influències i un de blanqueig. Eren els mateixos anys que sol·licitava per Alavedra. En virtut d'aquest acord, Alavedra va confessar que tant ell com el seu company de partit van cobrar comissions a canvi d'intermediar a favor d'empresaris que optaven a aconseguir adjudicacions públiques. Per a això, ha indicat, es van valer de les relacions que van forjar amb càrrecs públics en els seus anys en política, tot i que va desvincular l'expresident català Artur Mas.