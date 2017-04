La Fiscalia Anticorrupció considera que Jordi Pujol Ferrusola hauria de ser empresonat, després de conèixer els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) segons els quals el fill de l'ex-president de la Generalitat hauria ocultat 30 milions d'euros des que se'l va començar a investigar, segons avança el diari La Vanguardia.



Les últimes informacions incorporades a la causa sobre l'origen de la fortuna familiar indiquen que Jordi Pujol fill i la seva ex-parella, Mercè Gironés, segueixen des de l'any 2012 "una estratègia insistent i continuada de despatrimonialització a Espanya" i d'ocultació de diners a l'estranger.





El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha citat Jordi Pujol Ferrusola per tercera vegada per a que presti declaració precisament sobre els darrers informes de la UDEF.



L'última vegada que va declarar va ser fa poc més d'un any, al febrer deL 2016 i aleshores el jutge li va imposar la prohibició de sortir d'Espanya, després de 3 hores i mitja de compareixença a petició pròpia per parlar dels seus diners dipositats a Andorra i que la família atribueix a una herència.



A més de retirar-li el passaport se li va imposar l'obligació de comparèixer cada setmana al jutjat, en un acte en què De la Mata afirmava que el primogènit de l'ex-president Pujol "va faltar clarament a la veritat" sobre la seva fortuna.