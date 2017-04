Els agents de policia que han escorcollat el domicili i el despatx de l'ex-president de la Generalitat Jordi Pujol i Soley a Barcelona, ​​s'han endut caixes amb documents, com s'ha pogut comprovar a les portes de l'oficina que té al carrer Calàbria de Barcelona, ​​on ha estat durant hores al costat del seu advocat Albert Carrillo.



A la seva sortida del despatx, l'ex-president ha evitat fer declaracions però ha pronunciat una sola frase: "sento molt tot això que està passant".



La policia també ha escorcollat la casa i el despatx a Barcelona del seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, a la recerca de documentació relativa als moviments de capital de la família.



Un cop finalitzats els registres a despatxos i domicilis de pare i fill, la policia ha traslladat Jordi Pujol Ferrusola als calabossos de la comissaria de la Verneda de Barcelona a per donar-li el dinar abans d'emprendre el viatge de tornada cap a Madrid, on ahir el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va ordenar el seu ingrés a la presó.





Els agents també han registrat entre les 12.00 i les 13.30 hores la segona residència que els Pujol tenen al municipi pirinenc de Queralbs (Girona), en aquest cas en presència de Marta Pujol Ferrusola, també imputada en la causa en la qual l'Audiència Nacional investiga la fortuna familiar, segons les fonts.

La policia escorcolla també la casa familiar dels Pujol a Queralbs

Als registres d'aquest dimecres, a diferència del que va passar quan els habitatges i despatxos dels Pujol ja van ser inspeccionades per la policia l'any passat, no han acudit els fiscals del cas, un dels quals és Fernando Bermejo, que ha estat rellevat recentment pel fiscal Anticorrupció, Manuel Moix, del "cas del 3%".



A banda de l'habitatge de l'expresident de la Generalitat al carrer General Mitre de Barcelona, ​​els agents també han escorcollat la casa que el seu fill té al carrer Moneders de Barcelona, ​​així com el seu despatx al número 5 del carrer Ganduxer.



Precisament, Jordi Pujol Ferrusola va lliurar el 2014, quan ja estava sent investigat, un total de 558.000 euros a la seva filla Núria, amb els quals ella va comprar el despatx de Ganduxer, que estava a nom de la societat Iniciatives Màrqueting i Inversions, propietat del seu pare.



El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha ordenat els escorcolls per buscar, entre d'altres, dades sobre la societat panamenya Kopeland Foundation, que el fill gran compartia amb la seva mare, Marta Ferrusola, i que suposadament van utilitzar per ocultar béns d'Andorra, així com documents relatius als moviments de la fortuna de la família quan ja se'ls investigava judicialment.

Jordi Pujol i Marta Ferrusola surten del seu domicili durant l'escorcoll policial. EFE / QUIQUE GARCÍA



Segons De la Mata, que ahir va acordar enviar a la presó el primogènit per ocultar suposadament 30 milions d'euros des que s'investiga la fortuna familiar, Jordi Pujol Ferrusola va comprar Kopeland a través de la banca andorrana BPA, per traspassar tots els seus saldos a Andorra, en "una clara operació de blanqueig per ocultar béns de l'abast de la justícia", amb el procediment judicial ja obert.



A més, el primogènit va situar a la seva mare Marta Ferrusola en la mateixa fundació, "per ajudar-la a amagar també els seus béns".



Posteriorment, segons el jutge, Jordi Pujol fill va transferir tots els diners a Mèxic, evitant, només amb aquesta operació, que la justícia espanyola li embargués cautelarment 2,4 milions d'euros, alhora que els mantenia lluny del coneixement de la Hisenda Pública.