Més de 150 municipis catalans s’han compromès ja amb la reforma dels horaris i el desplegament del Pacte per a la Reforma Horària, per promoure la convivència i millora de vida quotidiana, modificant rutines. Es tracta d’una iniciativa que va néixer el 2014 com un espai per plantejar alternatives a la ciutadania, el teixit productiu i les institucions públiques amb l’objectiu d’induir un canvi d’estructures i cultural. “Canviar els mals hàbits de la societat catalana”, resumeix el seu promotor, Fabian Mohedano.

Aquest dimarts el Pacte del Temps ha arribat a diverses ciutats com Lleida, on s’ha presentat davant de totes les entitats i teixit empresarial municipal. “Lleida és un dels municipis pioners a formar part d’aquesta desena de pactes del temps que anem establint arreu de Catalunya i en els quals esperem un compromís dels ajuntaments en el desplegament de competències”, explica Mohedano.

Girona, Molins de Rei, Prats de Lluçanès, Premià de Mar, Argentona, Esplugues de Llobregat, Cardedeu i Sant Cugat del Vallès són alguns dels que s’han incorporat a la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Reforma Horària darrerament i en són membres cap a 150 pobles catalans. I la cosa va creixent.



Precisament el pacte vol incidir de manera que s'assoleixi l'adaptació a uns temps més humans i cívics en el marc de l'impuls de la Catalunya que ve. “Volem recuperar el valor del son i de dormir bé. A més a més, també volem deixar clar que aquesta reforma no només va vinculada a una millora de la conciliació laboral i familiar sinó a una manera de viure” ha assenyalat Mohedano davant un públic format per 30 dones i 6 homes aplegats a la Llotja de Lleida en un horari tan “conciliador” com les tres de la tarda.

“Anem dues hores endarrerits respecte a la gent que viu a Europa i les hem anat perdent els darrers anys. Ara es tracta de recuperar-les amb un objectiu fixat per al 2025” explica Mohedano. Un objectiu que no desagrada ni a l’Ajuntament de Lleida ni a la Federació de Comerciants de la ciutat. El regidor de promoció econòmica, Rafel Peris ha destacat que “són mesures que s’han d’anar implementant poc a poc i que es vol treballar per ajustar horaris d’actes del consistori per intentar ser exemple d’allò que es predica”. Des de la Fecom també aposten per aquesta reforma horària però són més prudents ja que “no depèn només dels comerços el canvi de mentalitat a l’hora d’aplicar-la”, ha assegurat la seva presidenta, Maria Rosa Eritja.

Aquesta és la primera edició que es duu a terme d’ençà el 17 de juliol de 2017, quan el president Carles Puigdemont va proposar la signatura del Pacte per la Reforma Horària a institucions, actors i ciutadania en un acte solemne al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. I ha plogut molt des de llavors, encara que no s’ha avançat massa en l’aplicació directa d’aquest pacte.

Pacte de la reforma horària

Entre les mesures aplicables en l’àmbit local hi ha l’avançament de l’horari dels plens municipals, la possibilitat que els treballadors municipals dinin abans de les dues del migdia i la promoció d’àpats en horaris avançats als establiments de restauració del municipi, com passa per exemple a Prats de Lluçanès.



“Cal demostrar que la Reforma Horària no es mou només en el camp teòric i polític, sinó que també avança diàriament a les nostres organitzacions”, afirma el promotor del projecte. “Segons com s’organitzin els horaris, els estudis demostren que es pot aconseguir augmentar la productivitat fins a un 30%, reduir l’absentisme injustificat un percentatge similar, millorar el clima laboral i retenir el talent. No és poca cosa.”

Un dels àmbits d’impacte de la Reforma Horària que ha estat present al programa ha estat la salut, que s’ha abordat a diverses xerrades sobre el temps de son i descans, o sobre la relació entre els horaris dels descansos, la salut, la qualitat de vida i la productivitat a les organitzacions. Una altra de les dimensions més rellevants de la Reforma Horària és la contribució a la igualtat i l’equitat entre dones i homes. En aquest sentit i dins dels actes de la Setmana dels Horaris, destaca també la inauguració de l’exposició promoguda per l’Institut Català de les Dones (Trobar temps dins del temps per a les dones) que es troba al Museu Marítim de Barcelona fins dijous 14 de juny, i romandrà a La Bordeta (Barcelona), del 18 al 24 de juny.