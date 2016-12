Centenars de persones es concentren a Vic en suport del regidor detingut

BARCELONA. Un centenar de persones s'han desplaçat cap a Madrid per donar suport al regidor independentista de Vic, Joan Coma, detingut aquest dimarts i que dimecres ha de comparèixer davant el jutge de l'Audiencia Nacional, Ismael Moreno, a les 10 del matí, segons informen fonts de la CUP.



Alguns d'ells han viatjat en autocar, acompanyats de les diputades Anna Gabriel, Eulàlia Reguant, l'advocat del regidor Benet Salellas i diversos membres del Secretariat Nacional de la CUP.



Hores abans s'havien produit concentracions de solidaritat a les portes de diferents ajuntaments de Catalunya. La més nombrosa ha tingut lloc a la ciutat de Vic, on centenars de persones, entre ells la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, el diputat de PDeCAT al Congrés Francesc Homs i altres dirigents de partits i entitats sobiranistes han fet pública la seva protesta en contra de la judicialització de la vida política, especialment centrada en l'activitat dels càrrecs públics independentistes.













Entre els assistents a la concentració de Vic hi eren els diputats Jordi Turull (PDeCAT), Marta Rovira (ERC), Anna Gabriel, Eulàlia Reguant, Gabriela Serra (CUP), Joan Josep Nuet (CatSíQueEsPot), el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixat, el de la ANC, Jordi Sànchez, i la de la AMI, Neus Lloveras.



L'acte de Vic ha estat presidit per la pancarta 'Per els llibertats', ni un pas enrere' i una gran foto del regidor detingut amb la llegenda 'Mai caminaràs sol'.



En el manifest que s'ha llegit s'ha retret a l'Estat actuar amb un "autoritarisme" que pretén anul·lar la representativitat ciutadana en voler condemnar la llibertat d'expressió política, i s'ha demanat la llibertat de Coma.



La concentració de Vic s'ha repetit en altres municipis de Catalunya com davant els consistoris de Barcelona, Girona, Lleida, Figueres, Tortosa, Vilanova i la Geltrú i Sabadell.



A l'acte de Barcelona han assistit les regidors Maria Rovira, Maria José Lecha (CUP), Alfred Bosch, Juanjo Puigcorbé (ERC), Jaume Asens (BComú), el senador d'ERC Santi Vidal i el dirigent de Demòcrates Antoni Castellà.