Mediapro obrirà una centre internacional de premsa per poder fer seguiment de tot el que succeeixi al voltant de l'1 d'octubre. El centre estarà a disposició de mitjans de comunicació d'arreu del món a partir d'aquest divendres i estarà obert fins dilluns 2 d'octubre. Mediapro posa les instal·lacions també a disposició de la Generalitat, de grups parlamentaris, de partits polítics i entitats sobiranistes perque hi facin les seves compareixences i valoracions.



Aquest centre internacional de premsa, l’International Press and Broadcasting Center Mediapro (IPBC Mediapro), estarà instal·lat a la seu del Grup a Barcelona, a l'edifici Imagina. S'ha habilitat un plató de 969 metres quadrats i s'han instal·lat 120 taules de treball amb espai per 240 persones. També hi ha una tarima amb tres faristols per les autoritats que al llarg del cap de setmana vulguin comparéixer davant la premsa.

Centre Internacional de premsa habilitat per Mediapro per fer seguiment de l'1 d'octubre.

La sala de premsa de l’IPBC Mediapro disposarà de tarimes habilitades per a la captació d'imatges per part dels equips ENG. Els equips tindran a la seva disposició connectors amb senyal d'àudio analògic de la sala de premsa i una connexió elèctrica.



Mediapro també posa a disposició de les diferents televisions espais aptes per a la ubicació de platós exteriors i interiors, sota petició. Les unitats mòbils se situaran al perímetre exterior de l’edifici Imagina, i IPBC Mediapro gestionarà els permisos municipals. A un segon plató, de 200 metres quadrats, hi haurà taules de treball per les televisions que hagin d'editar imatges, i cabines de traducció simultània de les compareixences que tinguin lloc a l'espai.