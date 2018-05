La brega entre Albert Rivera i Mariano Rajoy aquest dimecres ha deixat de ser una mera refrega al Congrés dels Diputats. Ciutadans, que segons el CIS d'aquest dimarts està a només un punt i mitjà del PP en intenció de vot, mantenia després del ple la seva escenificació de ruptura amb el Partit Popular pel que fa a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

Villegas: "Sembla que el Govern prefereix pactar o acordar l'aplicació del 155 amb el PSOE o fins i tot amb el PNB. No estem aquí per fer-li el joc als que son tous amb el nacionalisme"

Poc després del ple, i després de conversar durant diversos minuts amb el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas -davant la mirada de fotògrafs i periodistes-, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, afirmava que espera que les paraules de Rivera i la línia adoptada pel partit taronja siguin en realitat un gest de "desfogament".

Als passadissos del Congrés, Maillo mostrava la seva estupor per l'amenaça de Rivera, ja que el 155 ja s'ha votat, està en vigor, i la seva continuïtat depèn del Govern i del Senat, on el PP té majoria absoluta.

Per la seva banda, els de Rivera insisteixen a empènyer al PP cap a la dreta: li reclamen que endureixi encara aquest article de la Carta Magna, que permet al Govern exercir com Generalitat de facto -i que li ha portat a entrar en assumptes que no tenen res a veure amb la seva comesa original, com la recuperació d'una paga de funcionaris catalans-. Al seu entendre, l'Executiu fa una aplicació "tova" del 155, i fins i tot es plega a les exigències dels nacionalistes. Aquestes acusacions no són noves, però avui les teatralizan amb especial entusiasme.

"Sembla que el Govern prefereix pactar o acordar l'aplicació del 155 amb el PSOE o fins i tot amb el PNB. I nosaltres no estem aquí per fer-li el joc als que son tous amb el nacionalisme, al PNB ni als separatistes a Catalunya. Estem aquí per confrontar el nacionalisme", afirmava Villegas poc després, també en els passadissos de la Cambra baixa.



"Estem totalment en contra de com s'està aplicant el 155", insistia, incidint que el PP està "negant" que s'ha utilitzat "diner negre per al procés separatista". També criticava que el Govern no hagi recorregut les decisions de la Mesa del Parlament "que possibiliten als fugits de la justícia votar", o com no actua "en temes de l'ensenyament a Catalunya".



